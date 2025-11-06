ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök
Járőröző katonák hátulról.
Nyitókép: Getty Images/Virojt Changyencham

Mit keresnek dél-afrikaiak az orosz–ukrán fronton? Hamarosan kiderülhet

Infostart / MTI

Vizsgálatot indít a dél-afrikai kormány annak kiderítésére, hogyan és milyen ajánlattal kerültek zsoldosként Ukrajnába harcolni azok az állampolgárai, akik segítséget kértek.

A dél-afrikai kormány csütörtökön közölte, hogy 17 állampolgárától érkezett segélykérés, akik zsoldosként vettek részt az orosz–ukrán konfliktusban és Pretoria igyekszik hazajuttatni őket. A közlemény nem jelölte meg, hogy a 20 és 39 év közötti dél-afrikai polgárok a fegyveres konfliktus melyik oldalán vettek részt a harcokban.

„Cyril Ramaphosa elnök elrendelte a nyomozást azoknak a körülményeknek a kivizsgálására, amelyek ezeknek a fiatal férfiaknak a toborzásához vezettek ezekre a nyilvánvalóan zsoldos tevékenységekre” – áll a közleményben.

A törvények tiltják, hogy a dél-afrikai állampolgárok katonai segítséget nyújtsanak más kormányoknak, valamint külföldi hadseregekben is csak a dél-afrikai kormány engedélyével harcolhatnak - hangsúlyozza a közlemény.

A Donbász körzetében rekedt dél-afrikai férfiakat a jelek szerint jövedelmező munkaszerződések ürügyével csábították harcba.

Kezdőlap    Külföld    Mit keresnek dél-afrikaiak az orosz–ukrán fronton? Hamarosan kiderülhet

oroszország

ukrajna

háború

dél-afrika

zsoldos

Aggódnak a szlovák anyák a „6 kilométeres” szabály miatt
Tudósítónktól

Aggódnak a szlovák anyák a „6 kilométeres” szabály miatt
Egyre nagyobb visszhangot vált ki Szlovákiában az a törvénymódosítás, amely a járdákon legfeljebb 6 km/h-s sebességet engedélyez. Sokan úgy értelmezték, hogy ezentúl még a gyalogosoknak is mérniük kell majd a tempójukat, sőt, az interneten már tréfák is születtek arról, hogy sétához sebességmérő kell majd. A szakértők szerint azonban félreértésről van szó, a szabály célja egészen más.
 

Meghúzta az e-rolleres KRESZ-változást Szlovákia, sőt!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Az ukrajnai háború kívánt lezárásának ügye és a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatainak fejlesztése ráadásul szorosan össze is függ, nem mellékesen pedig vészesen közeledik az orosz olajszankciók életbe lépésének dátuma, amit meg kíván előzni több kormánytag kíséretében Orbán Viktor. Pénteken találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.
 

Összeállt egy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomag – így indul Orbán Viktor Washingtonba

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin
 
Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna háborút megelőző stratégiáját a városi harcokra építetette fel. Az orosz erőfölény, valamint a háború dinamikájának változása elavulttá teszi ezt a stratégiát, és nehéz helyzetbe hozza az emberhiánnyal küzdő ukrán hadsereget - írja Clément Molin OSINT-elemző. Utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a külügy- és a védelmi minisztériumnak, valamint a biztonsági szolgálatoknak és a polgári hatóságoknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Új korszak jön a lakáspiacon: ennyiért vehetsz használt vagy új lakást pár éven belül

Új korszak jön a lakáspiacon: ennyiért vehetsz használt vagy új lakást pár éven belül

Októberben jelentősen lassult a lakásárak növekedése Magyarországon.

Deadly typhoon heads for Vietnam after killing at least 114 in Philippines

Deadly typhoon heads for Vietnam after killing at least 114 in Philippines

Kalmaegi, one of Asia's strongest typhoons this year, is fast approaching Vietnam's coastline.

