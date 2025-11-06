Mit keresnek dél-afrikaiak az orosz–ukrán fronton? Hamarosan kiderülhet

A dél-afrikai kormány csütörtökön közölte, hogy 17 állampolgárától érkezett segélykérés, akik zsoldosként vettek részt az orosz–ukrán konfliktusban és Pretoria igyekszik hazajuttatni őket. A közlemény nem jelölte meg, hogy a 20 és 39 év közötti dél-afrikai polgárok a fegyveres konfliktus melyik oldalán vettek részt a harcokban.

„Cyril Ramaphosa elnök elrendelte a nyomozást azoknak a körülményeknek a kivizsgálására, amelyek ezeknek a fiatal férfiaknak a toborzásához vezettek ezekre a nyilvánvalóan zsoldos tevékenységekre” – áll a közleményben.

A törvények tiltják, hogy a dél-afrikai állampolgárok katonai segítséget nyújtsanak más kormányoknak, valamint külföldi hadseregekben is csak a dél-afrikai kormány engedélyével harcolhatnak - hangsúlyozza a közlemény.

A Donbász körzetében rekedt dél-afrikai férfiakat a jelek szerint jövedelmező munkaszerződések ürügyével csábították harcba.