ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.89
usd:
336.31
bux:
107479.46
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy Tesla Robotaxi bal első kereke és fényszórója.
Nyitókép: Unsplash

Ennyiszer karambolozott indulása óta a Tesla robotaxija

Infostart

Nyár óta már két amerikai nagyvárosban is üzemel a Tesla önvezető taxija, ám nem voltak balesetmentesek az elmúlt hónapok.

A Tesla idén június végén indította el robotaxi szolgáltatását Austinban, majd nem sokkal később San Francisco térségében is. Most elérhetővé váltak az első hivatalos baleseti statisztikák – írja a villanyautosok.hu.

Az amerikai közúti közlekedés biztonságáért szövetségi szinten felelős NTHSA mostantól közreadja a balesetek számát, illetve néhány azok ismert részletét.

Eszerint szeptember végéig a Tesla robotaxikkal négy baleset történt, miközben a cég legutóbbi negyedéves jelentése kapcsán az is kiderült, hogy a vállalat önvezető taxijai eddig 250 ezer mérföldet, azaz mintegy 400 ezer kilométert tettek meg.

Mindegyik baleset álló helyzetben vagy nagyon alacsony sebességnél történt, és egyik esetben sem történt orvosi ellátást igénylő személyi sérülés.

Az első karambol júliusban történt, a Tesla egy kereszteződésben 3 km/h-s sebességgel haladt az ütközéskor. A leírásból annyi derült ki, hogy a robotaxi jobb hátulja, míg másik autó jobb eleje sérült, miközben a robotaxi jobbra kanyarodott, így az feltételezhető, hogy hátulról mentek bele.

A másodikról annyit tudni, hogy az autó 13 km/h-val haladt és egy mozdulatlan tárgynak ütközött neki, enyhe személyi sérülést okozva ezzel az utasnak.

A harmadik eset is júliusban következett be, ekkor egy álló, parkoló robotaxiba futott bele egy másik jármű.

Egy balesetmentes augusztust követően szeptemberben került sor a negyedik ütközésre, amikor a Tesla egy parkolóban, 10 km/h-s sebességgel végrehajtott kanyarodás közben nekihajtott egy tereptárgynak.

A történet most kezd majd izgalmassá válni, Austinban ugyanis a Tesla a napokban jelentősen, 637 négyzetkilométerre bővítette szolgáltatási területét és az év végig 500 autóra kívánja növelni a flottát.

Kaliforniában 2025 végéig 1000 darabra akarják növelni a robotaxik számát. Emellett azt istervezik a cégnél, hogy Texasban még idén eltűnnek a biztonsági sofőrök a kocsikból.

Kezdőlap    Külföld    Ennyiszer karambolozott indulása óta a Tesla robotaxija

baleset

egyesült államok

texas

önvezető autó

kalifornia

tesla

karambol

san francisco

austin

robotaxi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere

Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere
A demokrata színekben induló Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé. A 34 éves férfi New York történetének egyik legfiatalabb és egyben első muzulmán vallású vezetője lesz. Donald Trump korábban azt mondta: megvonja a szövetségi forrásokat, ha Mamdani nyer. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint az elnök meg is lépheti ezt, de akár a Demokrata Pártot is egy kicsit balra tolhatja.
 

A szocialista jelöltet választották New York polgármesterévé

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Ki Jerry és ki Tom az orosz-ukrán háborúban? Tényleg többe kerül egy csúcsminőségű amerikai fegyver annál, mint amennyibe egy ugyanolyan súlyú aranytömb kerülne? A háború aktualitásairól, szomorú érdekességeiről, veszteségeiről és a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű orosz fegyverről is beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Utasítás - Az atom felé kacsintgat Vlagyimir Putyin

Merészet húzott Moldova a háborútól "hallótávolságra"

Visszatérhetnek az oroszok a nemzetközi vízilabdaéletbe!

Lengyel gázajánlatot kapott Szlovákia

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a fordulat a tőzsdéken, pluszban zárt az USA

Megérkezett a fordulat a tőzsdéken, pluszban zárt az USA

A tegnapi jelentős amerikai esés után az ázsiai tőzsdéken is negatív volt a hangulat ma reggel, különösen nagyot esett a japán tőzsde. Az európai indexek mínuszban nyitottak, a techszektort övező aggodalmak mellett a Novo Nordisk gyorsjelentése is nyomást gyakorolt a hangulatra, de napközben érkezett egy kis fellélegzés, elkezdték ledolgozni a mínuszokat az irányadó európai indexek, majd délutánra pozitívba is fordultak, miközben az amerikai tőzsdéken is megjött a felpattanás. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen akciókkal várja az osztrák bevásárlófalu, Parndorf 2025-ben is a magyar vásárlókat: rengetegen járnak át, ezért éri meg

Ilyen akciókkal várja az osztrák bevásárlófalu, Parndorf 2025-ben is a magyar vásárlókat: rengetegen járnak át, ezért éri meg

Parndorf outlet nyitvatartás: így lesz nyitva a Parndorf Designer Outlet, mutatjuk, mikor lesznek a Pandorf Black Friday Napok 2025 évében. Hogyan juthatunk el Parndorfba?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 22:35
Lengyel gázajánlatot kapott Szlovákia
2025. november 5. 21:54
Merészet húzott Moldova a háborútól "hallótávolságra"
×
×
×
×