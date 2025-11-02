24 óra alatt 1,7 méter eső: elborzasztó állapotok alakultak ki Vietnámban – videó

Vietnám középső részének part menti tartományait egy hete heves esőzések sújtják, a rekordmennyiségű csapadék nagysága 24 óra alatt elérte az 1,7 métert a turisztikai városban, Huéban, ahol az egykori császári székhely található.

A 35 halálesetet Hué, Da Nang, Lam Dong és Quang Tri tartományokban regisztrálták – közölte a vietnami katasztrófavédelem (VDDMA).

A rossz időjárás súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozott, amelyek lakóházakat és mezőgazdasági terményeket pusztítottak el.

A VDDMA jelentése szerint az országban több mint 16 500 ház maradt víz alatt. A környezetvédelmi minisztérium korábbi jelentése szerint több kilométernyi út megrongálódott vagy elzáródott az áradások és földcsuszamlások miatt, több mint 5 ezer hektár termőterület pusztult el, és több mint 16 000 szarvasmarha pusztult el.

A héten korábban a tárca arról számolt be, hogy összesen 128 ezer ház került víz alá, és több mint 150 földcsuszamlást jelentettek. Október elején Észak-Vietnám egyes régióit már elárasztották a Bualoi és Matmo tájfunok.

A természeti katasztrófák, elsősorban a viharok, árvizek és földcsuszamlások, az év első kilenc hónapjában már 187 ember halálát vagy eltűnését okozták a délkelet-ázsiai országban. A teljes gazdasági veszteséget mintegy 525 millió euróra becsülik.