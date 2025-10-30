ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.38
usd:
334.16
bux:
106948.86
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai hadsereg katonája terepszínű egyenruhában.Forrás: Getty Images/DanielBendjy
Nyitókép: Getty Images/DanielBendjy

Megfogyatkozik az amerikai katonák száma a szomszédunkban

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti – jelentette be szerdai sajtóértekezletén Ionut Mosteanu román védelmi miniszter.

A tárcavezető szerint nem csapatkivonás történik, hanem Washington nem küld újabb váltást, amikor – várhatóan jövő év elején – a román légitámaszponton és más kelet-európai országokban szolgáló amerikai dandár küldetése lejár.

„Körülbelül ezer amerikai katona továbbra is Romániában marad, segítve bármilyen fenyegetés elhárítását, és továbbra is garantálva az Egyesült Államok elkötelezettségét a régió biztonsága mellett” – idézte az Agerpres hírügynökség a román védelmi minisztert.

A döntés a bukaresti védelmi tárca szerint nem érte váratlanul az amerikai stratégiai partnerével folyamatos kapcsolatban álló Romániát. A minisztérium emlékeztetett, hogy a külföldön állomásoztatott katonák létszámának csökkentése a Trump-adminisztráció februárban bejelentett új prioritásainak következménye. A washingtoni döntésben közrejátszott, hogy a NATO megerősítette jelenlétét és tevékenységét a keleti szárnyon.

Mosteanu elmondta: a létszámcsökkentés nem érinti a dél-romániai rakétavédelmi támaszponton, illetve az aranyosgyéresi (Campia Turzii) légi támaszponton szolgálatot teljesítő amerikai katonákat és a tengerparti bázis sem marad amerikai jelenlét nélkül. Hozzátette: a Mihail Kogalniceanu támaszpont fejlesztése folytatódik.

„Az amerikai zászló mindhárom helyszínen továbbra is lobogni fog. A Kogalniceanu-bázison továbbra is légi harccsoport állomásozik, ahogy az ukrajnai konfliktus kitörése előtt is volt” – részletezte Mosteanu, hozzátéve, hogy Románia és az Egyesült Államok katonai együttműködése is folytatódik.

„Románia stratégiai védelmi képességei változatlanok maradnak”

– szögezte le a román védelmi miniszter.

A román média szerint jelenleg mintegy 1600-2000-re tehető a Romániában szolgáló amerikai katonák száma.

Kezdőlap    Külföld    Megfogyatkozik az amerikai katonák száma a szomszédunkban

egyesült államok

hadsereg

nato

románia

katonaság

fekete-tenger

légitámaszpont

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő megtartotta a Kormányinfót. Decembertől 14 termékkel bővül az árréstop, és meghosszabbítják február 28-ig. Januártól 15 százalékos béremelés jön a szociális és a kulturális szférában, a nevelőszülői hálózat támogatásait megduplázzák, ezen belül illetményemelés is lesz.
 

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje

Pokrovszk veszélyben, de Volodimir Zelensziij nem mond le területekről

Pokrovszk veszélyben, de Volodimir Zelensziij nem mond le területekről

Ukrajna kész tárgyalni a békéről – de nem hajlandó ezért előre területet feladni, ahogy azt Moszkva feltételül szabta. Volodimir Zelenszkij elnök kedden beszélt erről. Közben a fronton tovább éleződik, az oroszok pedig nukleáris torpedót teszteltek.
 

Elrendelte az atomfegyverek tesztelésének újrakezdését Donald Trump

Nagy bejelentést tett Donald Trump

"Moszkvát a földdel tesszük egyenlővé ha Oroszország támad" - közölte a belga védelmi miniszter

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekordösszegért adták el a legnépszerűbb bevásárlóközpontot

Rekordösszegért adták el a legnépszerűbb bevásárlóközpontot

A WING csoport tagja, Lengyelország legnagyobb ingatlanfejlesztője, az Echo Investment eladta a katowicei Libero bevásárlóközpontot az észt Summus Capitalnak - írja az Echo a honlapján. A tranzakció értéke 103 millió euró, ami 2025-ben eddig a legnagyobb egyedi kiskereskedelmi ingatlanvásárlás Lengyelországban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiakadtak a magyar boltok: Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült!

Kiakadtak a magyar boltok: Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült!

Az Országos Kereskedelmi Szövetség bírálja az árrésstop meghosszabbítását és kiterjesztését, amely szerintük minden előzetes egyeztetés nélkül történt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

China releases a more subdued version of the meeting, which says both sides have reached a consensus to resolve "major trade issues".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 10:42
Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között - videó
2025. október 30. 10:30
Kitiltottak egy Nobel-díjas írót az Egyesült Államokból
×
×
×
×