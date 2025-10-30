Megfogyatkozik az amerikai katonák száma a szomszédunkban

A tárcavezető szerint nem csapatkivonás történik, hanem Washington nem küld újabb váltást, amikor – várhatóan jövő év elején – a román légitámaszponton és más kelet-európai országokban szolgáló amerikai dandár küldetése lejár.

„Körülbelül ezer amerikai katona továbbra is Romániában marad, segítve bármilyen fenyegetés elhárítását, és továbbra is garantálva az Egyesült Államok elkötelezettségét a régió biztonsága mellett” – idézte az Agerpres hírügynökség a román védelmi minisztert.

A döntés a bukaresti védelmi tárca szerint nem érte váratlanul az amerikai stratégiai partnerével folyamatos kapcsolatban álló Romániát. A minisztérium emlékeztetett, hogy a külföldön állomásoztatott katonák létszámának csökkentése a Trump-adminisztráció februárban bejelentett új prioritásainak következménye. A washingtoni döntésben közrejátszott, hogy a NATO megerősítette jelenlétét és tevékenységét a keleti szárnyon.

Mosteanu elmondta: a létszámcsökkentés nem érinti a dél-romániai rakétavédelmi támaszponton, illetve az aranyosgyéresi (Campia Turzii) légi támaszponton szolgálatot teljesítő amerikai katonákat és a tengerparti bázis sem marad amerikai jelenlét nélkül. Hozzátette: a Mihail Kogalniceanu támaszpont fejlesztése folytatódik.

„Az amerikai zászló mindhárom helyszínen továbbra is lobogni fog. A Kogalniceanu-bázison továbbra is légi harccsoport állomásozik, ahogy az ukrajnai konfliktus kitörése előtt is volt” – részletezte Mosteanu, hozzátéve, hogy Románia és az Egyesült Államok katonai együttműködése is folytatódik.

„Románia stratégiai védelmi képességei változatlanok maradnak”

– szögezte le a román védelmi miniszter.

A román média szerint jelenleg mintegy 1600-2000-re tehető a Romániában szolgáló amerikai katonák száma.