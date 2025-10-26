Egyiptom segít Izraelnek

Izrael megjelölt számukra több feltételezett helyszínt, és engedélyezte két nehéz földgép bevitelét is. A tűzszüneti megállapodások szerint nemzetközi különleges egység feladata lesz a holttestek megtalálása, de az amerikaiak még dolgoznak a nemzetközi csoport összeállításán.

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet kedd óta nem adott vissza újabb holttesteket, noha az izraeli hírszerzés becslése szerint

a Hamász nyolc túsz földi maradványainak hollétéről tud, viszont nem tudja, hol van további öt.

A túszalku értelmében át kell adnia Izraelnek az összes megölt túsz holttestét. Visszatartásukkal Izrael szerint a Hamász megsérti az október 9-én kötött túszalkut és a tűzszüneti megállapodást.

Izrael korábban megakadályozta nyolcvanegy török mentőmunkás belépését Gázába.

Az egyiptomi Al-Kahera al-Akbarija hírcsatorna szerint "Egyiptom logisztikai segítséget és felszerelést biztosít a túszok holttestének beazonosításához".

A lépést Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hagyta jóvá - közölte a miniszterelnöki hivatal a The Times of Israel című angol nyelvű hírportállal. "Ez egy technikai csoport, amely csak azért megy be, hogy felkutassa a meggyilkolt túszokat" - tették hozzá.

A tűzszünet előtt a Hamász huszonnyolc meggyilkolt túsz földi maradványait tartotta magánál, közülük eddig tizenötöt adott át Izraelnek, miután hazaengedte a húsz, életben maradt túszt.