Infostart.hu
2025. október 25. szombat
A pusztítás nyomai Kijevben egy orosz légitámadást követően 2025. szeptember 28-án. Az ukrán hatóságok közlése szerint a fővárost ért támadásban legkevesebb négy ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Újra Kijevben gyilkol az orosz hadsereg

Infostart / MTI

És nem csak ott. Péntek éjjel Ukrajna több más térségében is megszólaltak a légvédelmi szirénák, az ukrán légierő pedig arról tájékoztatott, hogy az éjszaka folyamán 50 drónt és négy ballisztikus rakétát semmisített meg az ország déli, keleti és északi térsége fölött.

Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, egy ember meghalt, legalább tízen megsebesültek - jelentette be szombaton az ukrán főváros katonai közigazgatásának vezetője. Halálos áldozatokat jelentettek Dnyipropetrovszkból is.

Timur Tkacsenko azt mondta, a támadás során egy óvoda is megrongálódott.

Telegramon közzétett üzenetében Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere azt közölte, három embert kórházban ápolnak. Hozzátette, hogy a mintegy hárommilliós Kijev keleti részén több tűzről és egy robbanásról is beszámoltak.

Dnyipropetrovszk régió hivatalos forrásai azt közölték, hogy az éjszakai légitámadásoknak a térségben két halálos áldozata és hét sebesültje van.

Péntek éjjel Ukrajna több más térségében is megszólaltak a légvédelmi szirénák, az ukrán légierő pedig arról tájékoztatott, hogy az éjszaka folyamán 50 drónt és négy ballisztikus rakétát semmisített meg az ország déli, keleti és északi térsége fölött.

A szintén a Telegramon ismertetett bejelentésben a légierő részéről hozzátették, hogy az orosz fél összesen 63 drónt indított Ukrajna felé Kurszk, Orjol és a Krím félsziget irányából.

Képünk illusztráció.

