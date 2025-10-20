ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.86
usd:
334
bux:
103789.82
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Aleksandar Vučićot, a Szerb Köztársaság elnökét a Karmelita kolostorban 2025. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktornál járt a szerb elnök

Infostart / MTI

Aleksandar Vučićot hivatalában fogadta a kormányfő - jelentette a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A tárgyaláson a magyar-szerb gazdasági kapcsolatokról és a két ország energetikai és ellátásbiztonsági kérdéseiről is egyeztettek.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktornál járt a szerb elnök

orbán viktor

szerbia

aleksandar vučić

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb
Vasárnap reggel, amikor a turisták a Napkirály termében sétáltak, négy férfi flexszel a kezében hét perc alatt kiemelte a francia történelem egy darabját a Louvre falai közül. Az eltűnt ékszerek nem csupán anyagi veszteséget jelentenek, velük együtt tűnt el valami a kollektív biztonságérzetből is. Mégis, a közgazdaság furcsa módon azt üzeni, ami eltűnik, az néha felértékelődik. A hiány új történetet szül, és a történeteknek ára van.
Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai elnök úgy akarja hátrahagyni az ukrajnai konfliktust, hogy kívülről támogatja tovább Ukrajnát, de csak annyira, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Közben Amerikában kormányzati leállás van, és az elnök tárgyalási módszereivel egyre többen nem értenek egyet, mivel nem lehet rajta kiigazodni.
 

Bulgária engedélyezné, hogy az orosz elnök átrepüljön a légterén

Felizzott a forródrót Moszkva és Washington között

Bejelentést tett Zelenszkij,Ukrajna elképesztően megerősíti a légvédelmét

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány

Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány

A kormány új rendelete korlátozza a közfoglalkoztatásban eltölthető időt: a tíz évnél régebben közmunkaprogramban dolgozók csak egyéni vizsgálat után maradhatnak a rendszerben. A cél, hogy a közfoglalkoztatás ne tartós megoldás legyen, hanem a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetés eszköze.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zárt ajtók mögötti dráma a Fehér Házban: Trump kiabált Zelenszkijjel?

Zárt ajtók mögötti dráma a Fehér Házban: Trump kiabált Zelenszkijjel?

Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Still 'significant errors' for some services after outage, Amazon says, but underlying problem fixed

Still 'significant errors' for some services after outage, Amazon says, but underlying problem fixed

More than 1,000 companies have had 6.5 million reports of disruption, including Snapchat, Reddit, Roblox and Lloyds bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 21:17
Irán újabb fenyegető lépést tett
2025. október 20. 20:38
Bulgária engedélyezné, hogy az orosz elnök átrepüljön a légterén
×
×
×
×