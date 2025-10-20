Orbán Viktornál járt a szerb elnök

A tárgyaláson a magyar-szerb gazdasági kapcsolatokról és a két ország energetikai és ellátásbiztonsági kérdéseiről is egyeztettek.
A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot
A tárgyaláson a magyar-szerb gazdasági kapcsolatokról és a két ország energetikai és ellátásbiztonsági kérdéseiről is egyeztettek.
A kormány új rendelete korlátozza a közfoglalkoztatásban eltölthető időt: a tíz évnél régebben közmunkaprogramban dolgozók csak egyéni vizsgálat után maradhatnak a rendszerben. A cél, hogy a közfoglalkoztatás ne tartós megoldás legyen, hanem a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetés eszköze.
Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt.
More than 1,000 companies have had 6.5 million reports of disruption, including Snapchat, Reddit, Roblox and Lloyds bank.