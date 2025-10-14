ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.11
usd:
338
bux:
102389.83
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Gázai övezetbe segélyszállítmánnyal tartó Global Sumud Flotilla nevű palesztinbarát hajóraj izraeli feltartóztatása miatt tiltakozó tüntetők kővel dobálják a rendőröket Rómában 2025. október 3-án, miközben a szakszervezetek felhívására 24 órás általános sztrájkot tartanak a Gázai övezet iránti szolidaritásból Olaszországban.
Nyitókép: Davide Canella

Nem ment minden simán az olasz-izraeli meccs előtt

Infostart / MTI

Az olasz fegyveres erők katonái, mesterlövészek és az izraeli titkosszolgálat emberei is jelen voltak Udine városában, ahol a békésnek induló, majd utcai harcokban torkolló és sérüléseket hozó tüntetések miatt a legmagasabb szintű biztonsági készültség kísérte kedd este az Olaszország-Izrael labdarúgó világbajnoki selejtezőt.

Közel kilencezer szurkoló érkezett a városba, ennél is több rendőr, katona felügyelte Udine teljes területét, valamint több ezer tüntető vonult fel a mérkőzést vendégül látó Friuli Stadion közelében. A város légterét lezárták.

A belügyminisztérium a lehető legmagasabb, úgynevezett négyes fokozatú biztonsági készültséget rendelte el, amit a legveszélyesebb nemzetbiztonsági esetekben szoktak bevezetni.

Biztonsági gyűrű övezte a két csapat szálláshelyét, a hotelek és a stadion tetején mesterlövészek is voltak. A játékosokat az olasz fegyveres erők katonái kísérték a stadionig. A vendégcsapat védelmében az izraeli titkosszolgálat emberei is részt vettek.

Órákkal a 20.45-kor kezdődő mérkőzés előtt kiürítették Udine utcáit: a presszók és éttermek eltávolították a kültéri asztalokat és székeket, lezárták a csatornalefolyókat is.

Több mint háromszáz szélsőbaloldali, palesztinbarát csoport és szervezet, valamint pártok és szakszervezetek jelezték, hogy részt vesznek az Izrael ellenes tüntetésen, amely a "Ki a cionizmussal a történelemből, ki Izraellel a FIFA-ból!" jelszót kapta.

"Minden eszközzel bojkottálni kell a ma esti gyalázatos mérkőzést (..) Izraelt ki kell zárni minden sporteseményből, el kell szigetelni gazdaságilag" - hangoztatta a tüntetést vezető Maurizio Acerbo, az Újraalapított Kommunista Párt (Prc) főtitkára. Hangoztatta, hogy az olaszoknak "piros lapot" kell adniuk Izraelnek, és a találkozó televíziós közvetítésének bojkottálására szólított fel.

A tüntetés békésen kezdődött és végigvonult Udine központján, de még be sem fejeződött a demonstráció, amikor tetőtől talpig feketébe öltözött demonstrálók vették át a menet irányítását. A közel száz fős csoport üvegekkel, petárdákkal támadt a rendőrökre, akik vízágyúval és könnygázzal igyekeztek oszlatni a támadókat. Hatósági információk szerint több rendőr, egy újságíró és egy operatőr megsebesült, több tüntetőt őrizetbe vettek. Udine belvárosa utcáin órákon át folyt a harc.

Rómában és számos olasz városban kisebb csoportok már kedd délutántól demonstráltak az Olasz Labdarúgó-szövetség és a RAI közmédia székháza és helyi irodái előtt.

Képünk illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Nem ment minden simán az olasz-izraeli meccs előtt

labdarúgás

izrael

olasz

udine

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gerendai Károly: október végéig meg kell állapodni, onnantól az én felelősségem, hogy megmentsük a Szigetet

Gerendai Károly: október végéig meg kell állapodni, onnantól az én felelősségem, hogy megmentsük a Szigetet

Október végéig meg kell állapodni a jelenlegi tulajdonossal a Sziget fesztivál megmentéséről, továbbá meg kell teremteni azt a befektetői hátteret, amely a következő néhány évben biztosítani tudja a rendezvény működését – mondta az InfoRádióban Gerendai Károly. A fesztivál alapítója szerint az igazi kihívás megtalálni azt az utat, amelyen ismét üzletileg is sikeres lehet a Sziget.

Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

 

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mozgalmas napot zártak az amerikai tőzsdék

Mozgalmas napot zártak az amerikai tőzsdék

Ma elindult a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, erre közelről figyelnek a befektetők: az amerikai nagybankok nyitják a sort, ma ismerhettük meg a JPMorgan Chase, a Wells Fargo és a Goldman Sachs számait is. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti: Ázsiában esést láthattunk, Európában pedig szintén rossz hangulatban zajlott a kereskedés elsősorban, mert az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. Az USA-ban volatilis kereskedést láttunk: az erős nagybanki jelentések, illetve az amerikai jegybankelnök szavai javítottak a hangulaton, majd a kereskedési idő végére ismét jött a lefordulás Donald Trump Kínával kapcsolatos kommentárjai után. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt

Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt

Már nyilvános a nyertes pályázók, az 5 ezer fő alatti népességű települések kisboltjai, hentesüzletei listája, amelyek támogatás kapnak a Magyar Falu Program keretében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military says bodies of four more deceased hostages handed to Red Cross in Gaza

Israeli military says bodies of four more deceased hostages handed to Red Cross in Gaza

The four coffins will now be transferred to Israeli forces in the Gaza Strip, the Israel Defense Forces says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 21:59
Üzent a Hamásznak Donald Trump
2025. október 14. 21:48
Menekülés a bukás elől - Visszalép egyet a nyugdíjkorhatár-emeléstől a friss francia kormány
×
×
×
×