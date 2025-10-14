Nem ment minden simán az olasz-izraeli meccs előtt

Közel kilencezer szurkoló érkezett a városba, ennél is több rendőr, katona felügyelte Udine teljes területét, valamint több ezer tüntető vonult fel a mérkőzést vendégül látó Friuli Stadion közelében. A város légterét lezárták.

A belügyminisztérium a lehető legmagasabb, úgynevezett négyes fokozatú biztonsági készültséget rendelte el, amit a legveszélyesebb nemzetbiztonsági esetekben szoktak bevezetni.

Biztonsági gyűrű övezte a két csapat szálláshelyét, a hotelek és a stadion tetején mesterlövészek is voltak. A játékosokat az olasz fegyveres erők katonái kísérték a stadionig. A vendégcsapat védelmében az izraeli titkosszolgálat emberei is részt vettek.

Órákkal a 20.45-kor kezdődő mérkőzés előtt kiürítették Udine utcáit: a presszók és éttermek eltávolították a kültéri asztalokat és székeket, lezárták a csatornalefolyókat is.

Több mint háromszáz szélsőbaloldali, palesztinbarát csoport és szervezet, valamint pártok és szakszervezetek jelezték, hogy részt vesznek az Izrael ellenes tüntetésen, amely a "Ki a cionizmussal a történelemből, ki Izraellel a FIFA-ból!" jelszót kapta.

"Minden eszközzel bojkottálni kell a ma esti gyalázatos mérkőzést (..) Izraelt ki kell zárni minden sporteseményből, el kell szigetelni gazdaságilag" - hangoztatta a tüntetést vezető Maurizio Acerbo, az Újraalapított Kommunista Párt (Prc) főtitkára. Hangoztatta, hogy az olaszoknak "piros lapot" kell adniuk Izraelnek, és a találkozó televíziós közvetítésének bojkottálására szólított fel.

A tüntetés békésen kezdődött és végigvonult Udine központján, de még be sem fejeződött a demonstráció, amikor tetőtől talpig feketébe öltözött demonstrálók vették át a menet irányítását. A közel száz fős csoport üvegekkel, petárdákkal támadt a rendőrökre, akik vízágyúval és könnygázzal igyekeztek oszlatni a támadókat. Hatósági információk szerint több rendőr, egy újságíró és egy operatőr megsebesült, több tüntetőt őrizetbe vettek. Udine belvárosa utcáin órákon át folyt a harc.

Rómában és számos olasz városban kisebb csoportok már kedd délutántól demonstráltak az Olasz Labdarúgó-szövetség és a RAI közmédia székháza és helyi irodái előtt.

Képünk illusztráció.