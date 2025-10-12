ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap
Hatósági jármû a harcászati robbanóanyagokat gyártó Accurate Energetic Systems vállalat üzeménél, amelynek egyik épületében nagy erejû robbanás történt a Tennessee állambeli McEwen településnél 2025. október 10-én. A hatóságok legkevesebb 18 embert keresnek a törmelék között.
Nyitókép: Martin B. Cherry

Mindenki meghalt

Infostart / MTI

Nincsenek túlélői a Tennessee államban pénteken történt gyárrobbanásnak, az amerikai hatóságok korábban legkevesebb 18 embert tartottak nyilván eltűntként.

A helyi hatóságok a szombaton tartott sajtótájékoztatón közölték, hogy a katasztrófát követően több mint 300 szakember vizsgálta át "tüzetesen és módszeresen" a robbanóanyag-feldolgozó üzem romjait, de nem találtak túlélőt.

"Még lesújtóbbnak bizonyult, mint eredetileg gondoltuk"

- jelentette ki Chris Davis megyei seriff, aki pénteki tájékoztatóján személyes érintettségét is megemlítette, amikor arról is számolt be, hogy az üzemben dolgozók közül sokakat ismert személyesen.

Az Accurate Energetic Systems üzeme egy vidéki térségben működött, Bucksnort kisváros mellett Nashville-től mintegy 80 kilométerre. A helyszíni felvételek szerint a gyárépület teljes egészében megsemmisült, és helyiek beszámolója szerint a detonáció hangját 8-10 kilométer távolságból is hallani lehetett.

A halálos áldozatok számát hivatalosan egyelőre nem közölték, pénteken több halottról és 18 eltűntről beszéltek a hatóságok.

Az áldozatok maradványainak megtalálására és azonosítására a szövetségi Alkohol-, Dohány-, Fegyver- és Robbanószerügyi Iroda különleges szakemberekből álló elitegységének tagjai is a helyszínre érkeztek, míg a Tennessee Nyomozó Iroda DNS-elemzői már megkezdték a munkát. A robbanás pontos okát egyelőre vizsgálják.

A robbanóanyag-üzem polgári és katonai célú termelést is végzett.

Külföld

