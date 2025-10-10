ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10. péntek
Nyitókép: Pixabay

Brüsszel kapni fog egy hatalmas gyomrost

Infostart / MTI

Nem indít és nem fogad egyetlen járatot sem kedden a budapesti fapados járatokat is kiszolgáló Charleroi repülőtér, a brüsszeli Zaventemi nemzetközi légikikötőről sem indulnak utasszállító járatok az egész Belgiumot érintő országos sztrájk miatt - tájékoztatott a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál.

A beszámoló szerint több szakszervezet is felszólította a dolgozókat, hogy csatlakozzanak az országos sztrájkhoz, amit a szövetségi kormány reformtörekvéseivel szemben hívtak életre.

A szakszervezetek követelései között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés folytatódó biztosítása, az éjszakai munka méltányos kompenzációja és a magasabb nyugdíjak szavatolása.

A szakszervezetek október 14-re felvonulással egybekötött tüntetést jelentettek be, amely a belga főváros északi pályaudvarától vezet majd a Midi vasútállomásra.

A hírportál arról tájékoztatott, hogy a nemzetközi repülőterek forgalmának teljes leállása, illetve jelentős korlátozása mellett zavarok várhatók az országos buszhálózatok szolgáltatásában, a brüsszeli tömegközlekedésben, valamint akadozhat a szemétszállítás is.

A belga vasúttársaság, az SNCB szolgáltatásait nem érinti az országos sztrájk. A belga fővárost Párizzsal, Londonnal és Amszterdammal összekötő Eurostar expresszvonatok a sztrájk napján várhatóan szintén menetrend szerint közlekednek - tették hozzá.

Ismét sötétség fenyegeti Spanyolországot – már amennyiben éjszaka üt be a baj. A legnagyobb energia-szolgáltató szerint a napelemekből betáplált áram ingadozásai miatt bármikor újabb, az áprilisihoz hasonló tömeges áramszünetek jöhetnek. A helyzet egész Európa számára tanulságos lehet.
Az amerikai kormányzati leépítések megkezdődtek, miközben a szövetségi kormányzat leállása már a tizedik napjába lépett.

A Revolut megkapta a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől az engedélyt a Revolut Bank Colombia S.A. létrehozására.

Hamas has until 12:00 local time (10:00 BST) on Monday to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel.

