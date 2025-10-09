ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 9. csütörtök Dénes
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Újranyitották a Hollandiában meggyilkolt nyíregyházi lány rendőrségi dossziéját

Infostart / MTI

A holland rendőrség újra megnyitotta a Hollandiában 2009 februárjában meggyilkolt nyíregyházi lány azóta is megoldatlan ügyének dossziéját, miután az illetékes hatóságok két férfi esetében is DNS-egyezést találtak a helyszínen felvett mintákkal - közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál az illetékes hatóságokat idézve.

A 19 éves lány holttestére 2009. február 19-én az éjjeli órákban találtak rá egy amszterdami nyilvánosház egyik szobájában. A korábban Nyíregyházán élt, Pingvin becenéven is ismert lány halálát az előző éjjel elszenvedett több tucat késszúrás okozta. Az amszterdami kerületi ügyészség főügyésze az év októberében 15 ezer euró nyomravezetői díjat tűzött ki annak, aki az elkövető személyével kapcsolatban pontos adatokat közöl.

A holland igazságügyi minisztérium alá tartozó törvényszéki intézet (NFI) szerdai tájékoztatása szerint a DNS-teszt alapján azonosított két férfi a magyar nő ügyfele lehetett a gyilkosság éjszakáján.

"Az akkoriban megőrzött DNS-maradványok az új törvényszéki technikáknak köszönhetően mára egyezést eredményeztek" - fogalmaztak, majd felkérték mindazokat, akik meglátogatták az áldozatot a gyilkosság estéjén, hogy önként jelentkezzenek a rendőrségen.

A beszámoló szerint a rendőrség egy cipőt is keres, amely véres nyomokat hagyott abban a szobában, ahol a nőt meggyilkolták. A nyomokról készült fotókat nyilvánosságra hozzák segítséget kérve a cipő márkájának és modelljének azonosítására. Ezenkívül keresik azt a Simon néven ismert, indonéz-holland állampolgárságú férfit, aki a nyilvánosházban dolgozott a gyilkosság idején. Noha a rendőrség akkoriban kihallgatta, tartózkodási helye jelenleg ismeretlen - írták.

A holland hatóságok a nyomravezetői díjat 30 ezer euróra emelték.

gyilkosság

hollandia

nyomozás

