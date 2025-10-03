Újabb repülőkatasztrófa történt Oroszországban

"A rendelkezésre álló információk szerint a fedélzeten tartózkodó két pilóta meghalt, a légi jármű megsemmisült" - állt a közleményben.

A MAK által létrehozott baleseti vizsgálati bizottság megkezdte munkáját. A történtek ügyében az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított.

пос.Танзыбей. Красноярский край. Ермаковский р-н.

Рухнул самолет Ан-2 (регистрационный номер RA-70350) авиакомпании «Борус».?‍♂️

Один пилот погиб.

Az interneten megjelent hírek szerint a repülőgép 53 éve állt szolgálatba.