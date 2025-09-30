ARÉNA
FFP2 típusú egészségügyi védőmaszkot kap egy vásárló egy bécsi ABC-áruházba belépve 2021. január 25-én. Ettől a naptól kezdve Ausztriában kötelező az FFP2 védőmaszkok viselete az üzletekben és a tömegközlekedési járműveken a koronavírus-járvány miatt.
Nyitókép: MTI/AP/Ronald Zak

Súlyos betegség ütötte fel a fejét, már a tömegközlekedési eszközöket is fertőtleníteni kell

Infostart

A takarítások során növelik a fertőtlenítőszerek koncentrációját, valamint extra fertőtlenítő műszakokat vezetnek be a forgalmas állomásokon.

Csehországban komoly mértékben megnövekedett a hepatitis-A megbetegedések száma, ezért Prágában fokozzák a tömegközlekedési járművek és állomások takarítását – írja a Pénzcentrum a Radio Prague tudósítása alapján.

A prágai közlekedési vállalat közölte: a betegség terjedésének megfékezése érdekében a takarítások során növelik a fertőtlenítőszerek koncentrációját és extra fertőtlenítő műszakokat vezetnek be a forgalmas metróállomásokon.

A megelőzés érdekében információs kampányt is indítottak a cseh fővárosban: a villamosokon és a metróbejáratoknál egészségügyi tanácsokat tartalmazó szórólapokat helyeznek el. A fertőzés kockázatának csökkentése mellett az utasok megnyugtatása és a biztonságos tömegközlekedés biztosítása a fő cél.

Az év eleje óta mintegy 700 hepatitis-A esetet jelentettek a cseh fővárosban, és csak az elmúlt héten 75 új megbetegedést regisztráltak.

