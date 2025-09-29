Már öt halálos áldozata van a michigani templomi lövöldözésnek

Öten meghaltak, nyolcan pedig megsérültek, amikor vasárnap lövöldözni kezdett egy férfi egy michigani templomban – írja a Sky News híradása nyomán az Index. Úgy tudni, az elkövető egy 40 éves férfi volt, aki 2004 és 2008 között az amerikai tengerészgyalogságnál szolgált, és Irakban teljesített szolgálatot.

A rendőrség szerint a férfi belehajtott autójával a templom ajtajába, majd tüzet nyitott egy gépkarabéllyal. Öt embert megölt, nyolcat megsebesített.

A lövöldözést követően a templom kigyulladt, a hatóság szerint a tüzet is a támadó gyújtotta. Két házi készítésű robbanószerkezetet is találtak a helyszínen. William Renye rendőrkapitány a sajtótájékoztatón elmondta, a templomban tartózkodók az életük kockáztatásával menekítették ki a gyerekeket.

A segélyhívóra beérkezett bejelentést követően a rendőrök 30 másodperc alatt kiérkeztek, a férfit 8 percen belül „semlegesítették”.

Az égő templomról légi felvétel is készült: