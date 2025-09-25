ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök
Oil and Gas Industry Worker. Engineer working on pipeline equipment for oil and gas company.
Nyitókép: Zoran Orcik/Getty Images

Szijjártó Péter rákérdezett, hogy Bulgária tényleg cserben hagyja-e Magyarországot

Infostart

Roszen Zseljazkov beszélt korábban arról, hogy 2026-ban országa felmondja az orosz földgáz tranzitjáról szóló szerződést.

Bulgária energiaügyi minisztere megerősítette azt, hogy hazája továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a földgázszállítások terén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár miniszterelnök szerdai nyilatkozatára reagált, amelyben Roszen Zseljazkov arról beszélt, hogy 2026-ban felmondják az orosz földgáz tranzitjáról szóló szerződést.

"Mivel az erről szóló cikk először egy ukrán portálon jelent meg, azt gondoltam, az a helyes, hogyha megkérdezem a bolgárokat, hogy valójában mit is mondtak és mi is az álláspontjuk. Úgyhogy felhívtam Zecso Sztankov barátomat, aki Bulgária energiaügyi minisztere, és kérdeztem tőle, hogy akkor mi az álláspontjuk" - tájékoztatott.

"Ő arról biztosított engem, hogy Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak,

Bulgária nem hozza nehéz helyzetbe Magyarországot, és azt mondta, hogy a bolgár miniszterelnök nyilatkozata a REPowerEU esetleges döntésének keretében értelmezendő"

- húzta alá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez az Európai Bizottság azon "borzasztó" javaslata, amelynek célja az orosz energiahordozók teljes kiiktatása.

"Azonban ez még csak egy javaslat, erről döntés nincsen, még zajlik a vita. Úgyhogy Bulgáriában időről időre felreppennek ilyen hírek" - fogalmazott.

"Két éve lehetett talán, amikor a most ellenzékben lévő párt kormányon volt, és egy olyan adót akartak kivetni a tranzitra, amelyet csak az orosz gázra vetettek volna ki, ami nyilván ellehetetlenítette volna a szállítást. Akkor ezt eltörölték, miután jeleztük, hogy akkor gond lesz a schengeni csatlakozásukkal" - emlékeztetett.

"Talán tegnap vagy tegnapelőtt az akkori kormánypárt, mostani ellenzéki párt megint felvetette ennek az extra adónak a bevetését, de aztán végül is a kormánypárti többség Bulgáriában ezt leszavazta, nem is volt hajlandó napirendre venni" - folytatta.

"Úgyhogy a jelenlegi bolgár kormány mindenképpen megbízható tranzitpartnere Magyarországnak. Ez ügyben tegnap az energiaminiszter kolléga megnyugtatott" - összegzett.

