Napi ezer sebesült katonára készülnek a német kórházak háború esetén

A német hadseregnek már egészen konkrét tervei vannak arra, ha nagyszabású konfliktus törne ki a NATO és Oroszország között – írja az economx.hu a Reuters alapján.

A nagy fejlesztés alatt álló Bundeswehrnél egészségügyi is tervezés zajlik: abból indulnak ki, hogy háború esetén naponta ezer sebesült katonát kell majd ellátni. Erre egész Németország kórházhálózatát és orvostársadalmát felkészítik.

Egy esetleges konfliktusban a sérültek száma a csata intenzitásától és az érintett katonai egységektől függ, de reális lehet a napi ezer sérült – mondta Ralf Hoffmann, Németország tisztifőorvosa.

A németek folyamatosan alakítják az orvosi, egészségügyi képzéseiket is, alkalmazkodva az ukrajnai háború tanulságaihoz.

Példaként említette, hogy

drámaian megváltozott a hadviselés jellege Ukrajnában: a lőtt sebek helyett mára a robbanási sebek és a drónok okozta égési sérülések dominálnak,

amelyek ellátása – a fronton halálzónának nevezett drónfolyosókon – különösen nehéz, és az orvosi csapatoknak is kockázatos.

A németek bombabiztos kórházvonatok és buszok beszerzésébe kezdenek, és bővítik a légi, illetve vízi úton történő orvosi evakuálás módjait – mondta a tisztifőorvos, részletezve: a sebesülteket a frontvonalon kezelik először, majd visszaszállítják őket Németországba, ahol főként polgári kórházakban kapnak ellátást – ezekben az elkövetkező időkben prioritást élveznek a szükséges fejlesztések.

Becslései szerint – háborús vészhelyzet idején – országszerte körülbelül 15 ezer kórházi ágy elkülönítésére van szükség, ami már most is megoldható lenne, mivel a német kórházak teljes kapacitása 440 ezer ember ellátására lehet alkalmas.

A katonai kórházak alatti bunkereket is modernizálják, mivel számítanak rá, hogy az egészségügyi intézményeket is támadások érhetik.