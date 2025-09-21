ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Zavargások voltak Hollandiában

Infostart

A rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be Hágában egy migrációellenes tüntetés feloszlatására, amelynek résztvevői autópályát torlaszoltak el és betörték egy párt székházának ablakait.

Több ezren tüntettek Hágában, a tiltakozást egy jobboldali aktivista szervezte, szigorúbb bevándorlási politikát és a menedékkérők szigorúbb ellenőrzését követelve, alig több mint egy hónappal a választások előtt – írta az Index a Guardian alapján.

A erőszakos tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, köveket és üvegeket dobálva. Felgyújtottak egy rendőrautót, és eltorlaszoltak egy időre egy autópályát is, valamint betörték a balközép D66 párt központjának több ablakát is.

A demonstráció egy kisebb csoportja a holland parlament épülete felé indult. Geert Wilders bevándorlásellenes politikus, aki az előző választást megnyerte Hollandiában, meghívást kapott, hogy beszédet mondjon, de végül nem vett részt a demonstráción. Wilders az X-en ítélte el az erőszakot, hangsúlyozva, hogy a rendőrök elleni támadás „teljesen elfogadhatatlan”, és a résztvevőket „idiótáknak” és „szemétnek” nevezte.

