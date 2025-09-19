Ukrajna a PURL program beindítását sürgeti

„Ismét a civileket támadják az oroszok akkor, amikor az egész világ és mindenekelőtt az Egyesült Államok békére szólít fel. Halljuk Trump elnök felszólításait a gyilkolás beszüntetéséről, elfogadtunk minden javaslatot, hogy feloldjuk a diplomáciai patthelyzetet. Ezeket a felszólításokat azonban, úgy tűnik, Oroszországban nem hallják meg” – írta Zelenszkij. Szavai szerint ez azt jelenti, hogy aktívabban kell megvalósítani azokat a kezdeményezéseket, amelyek erősítik Ukrajnát, különösen a PURL programot, a közös fegyvergyártást és a biztonsági garanciák véglegesítését.

A PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Ukrajna Prioritást Élvező Igényeinek Listája) egy új kezdeményezés az Egyesült Államok és a NATO részéről, amely felgyorsítja a fegyverszállításokat Ukrajnának. A program keretében Kijev összeállítja azoknak a leszállítandó fegyvereknek a listáját, amelyekre a legnagyobb szüksége van, és ezt ismerteti a NATO-partnerekkel. „Határozott lépésekre van szükség, hogy Oroszország végül beleegyezzen a diplomáciába” – hangsúlyozta Zelenszkij.