ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.78
usd:
332.88
bux:
100099.05
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. március 12-én, egy nappal azután, hogy az Oroszországgal hadban álló Ukrajna beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az Egyesült Államokkal tartott szaúd-arábiai megbeszélésen. A Kreml közölte, hogy Moszkva tájékoztatást vár Washingtontól a dzsiddai amerikai-ukrán tárgyaláson megfogalmazott tűzszüneti javaslatról.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Ukrajna a PURL program beindítását sürgeti

Infostart / MTI

Oroszország figyelmen kívül hagyja Donald Trump amerikai elnök felszólításait a háború lezárására – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteken a közösségi oldalain tett bejegyzésében.

„Ismét a civileket támadják az oroszok akkor, amikor az egész világ és mindenekelőtt az Egyesült Államok békére szólít fel. Halljuk Trump elnök felszólításait a gyilkolás beszüntetéséről, elfogadtunk minden javaslatot, hogy feloldjuk a diplomáciai patthelyzetet. Ezeket a felszólításokat azonban, úgy tűnik, Oroszországban nem hallják meg” – írta Zelenszkij. Szavai szerint ez azt jelenti, hogy aktívabban kell megvalósítani azokat a kezdeményezéseket, amelyek erősítik Ukrajnát, különösen a PURL programot, a közös fegyvergyártást és a biztonsági garanciák véglegesítését.

A PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Ukrajna Prioritást Élvező Igényeinek Listája) egy új kezdeményezés az Egyesült Államok és a NATO részéről, amely felgyorsítja a fegyverszállításokat Ukrajnának. A program keretében Kijev összeállítja azoknak a leszállítandó fegyvereknek a listáját, amelyekre a legnagyobb szüksége van, és ezt ismerteti a NATO-partnerekkel. „Határozott lépésekre van szükség, hogy Oroszország végül beleegyezzen a diplomáciába” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna a PURL program beindítását sürgeti

oroszország

ukrajna

egyesült államok

donald trump

nato

vlagyimir putyin

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
18 milliárdos megállapodást kötött a Masterplast és az MVM

18 milliárdos megállapodást kötött a Masterplast és az MVM

A Masterplast Hungária Kft. hosszú távú keretmegállapodást kötött az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról, amely lehetővé teszi egy újszerű, átfogó szigetelési program elindítását Magyarországon - közölte a Masterplast. A program célja a hazai energiahatékonyság javítása és a lakossági energiaköltségek csökkentése révén elérhető megtakarítások növelése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön a manchesteri edzőváltás? Lejárhatott Amorim ideje, az utolsó szalmaszálba kapaszkodik

Küszöbön a manchesteri edzőváltás? Lejárhatott Amorim ideje, az utolsó szalmaszálba kapaszkodik

Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
British couple freed by Taliban hug daughter in emotional reunion

British couple freed by Taliban hug daughter in emotional reunion

Barbie, 76, and Peter Reynolds, 80, arrive in Qatar after being detained in Afghanistan for months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 17:52
Orosz vadászgépek hatoltak be a NATO légterébe
2025. szeptember 19. 15:58
Felbontották az államalapító elnök titkos búcsúlevelét – a magyarokat is megemlíti
×
×
×
×