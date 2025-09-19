ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.26
usd:
332.22
bux:
100099.05
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Getty Images / Peter Zelei Images

Új szereplő a nukleáris hadszintéren

Infostart / MTI

Az atomhatalom Pakisztán kiterjeszti nukleáris védelmi ernyőjét Szaúd-Arábia fölé a két ország közötti új védelmi együttműködési megállapodás keretében – jelentette be Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter egy tévéinterjúban.

A két ország szerda este aláírt megállapodása kimondja, hogy amennyiben bármelyik felet támadás érné, azt mindkettőjük elleni támadásnak tekintik, így közösen lépnek fel a támadó ellen.

Az, hogy a megállapodás az atomhatalom Pakisztán nukleáris csapásmérő képességére is kiterjed, a pakisztáni védelmi miniszternek egy csütörtök késő esti televíziós interjúban újságírói kérdésre adott válaszából derült ki.

Arra a kérdésre, hogy „a pakisztáni nukleáris fegyverek által biztosított elrettentő erő” Szaúd-Arábiának is rendelkezésére áll-e majd, Ászif így válaszolt: „Hadd tisztázzak egy dolgot Pakisztán nukleáris képességeivel kapcsolatban: ezeket a képességeket már régen megteremtettük. Azóta pedig kiképeztük a harctéri erőinket is" - mondta.

„Ami nekünk van, és amilyen képességeink vannak, azt (Szaúd-Arábiának) is rendelkezésre bocsátjuk a megállapodás szerint”

– tette hozzá.

A miniszter hozzátette, hogy hazája felkészült mind a hagyományos, mind a nukleáris hadviselésre. Felidézte, hogy Szaúd-Arábia anyagi támogatást nyújtott Pakisztán nukleáris programjának fenntartásához, különösen a korábbi amerikai szankciók időszakaiban.

A mostani biztonsági megállapodás jelentős lépés az egymással már évtizedek óta katonai együttműködést folytató Pakisztán és Szaúd-Arábia között, jelezvén, hogy szorosabbra akarják fűzni kapcsolataikat a régió stabilitásának fenntartása érdekében.

A megállapodás hátterében az egyre inkább fokozódó közel-keleti feszültség áll, különös tekintettel az Izrael és Hamász palesztin iszlamista szervezet közötti háborúra, amely aggodalmat kelt a Perzsa-öböl államaiban is. A pakisztáni miniszter hangsúlyozta, hogy a szaúdi-pakisztáni együttműködési megállapodás elsősorban az agresszió megelőzésének és elrettentésének eszköze. A két ország a megkötött megállapodásban nem nevezett meg fenyegetőnek tartott országokat.

Elemzők szerint azonban a pakisztáni-szaúdi védelmi megállapodás üzenet Izraelnek, amelyet hosszú ideje a térség egyetlen nukleáris hatalmaként tartanak számon. Pakisztán már korábban is bírálta Izraelt a palesztinokkal szembeni bánásmódja miatt, de nyíltan nem segítette a palesztin terrorszervezeteket.

Korábbi hírek szerint Pakisztán a Shaheen 3 ballisztikus rakétája révén képes nukleáris fegyvereket is célba juttatni, akár Izrael területére is.

A védelmi szerződés nyitva hagyja más országok csatlakozásának a lehetőségét.

Kezdőlap    Külföld    Új szereplő a nukleáris hadszintéren

védelem

szaúd-arábia

pakisztán

nukleáris fegyver

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, Észtország a 4. cikkelyt kéri - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, Észtország a 4. cikkelyt kéri - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, az ukrán haderő Dobropillija és Pokrovszk térségében offenzívába kezdett, és az akció fő sikerének azt nevezte, hogy megfosztották az orosz erőket "azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak, amit hosszú ideje terveztek". Miközben az Egyesült Államok és a NATO legelső, PURL-alapon keresztül biztosított katonai segélycsomagja megérkezett Ukrajnába, Donald Trump amerikai elnök nagy-britannai útján kijelentette: azt hitte az orosz-ukrán háború megoldása lesz a legkönnyebb számára, de Putyin "igazán cserben hagyta" őt. Az amerikai elnök ezen túl az orosz olaj vásárlásának leállítására sürgette az európai országokat tegnap. Csütörtökön emellett változások történtek a Kreml berkein belül: távozott Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi szövetségese, Dmitrij Kozak az elnöki apparátus vezetőhelyettesi posztjáról, aminek a hátteréről itt írtunk. A nap folyamán megsértették Észtország légterét az orosz légierő MiG-31-esei, az érintett ország 4. cikkely szerinti konzultációt kér szövetségeseitől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem titkolózhatnak tovább a magyar munkahelyek: sok dolgozó kellemetlen meglepetésre számíthat

Nem titkolózhatnak tovább a magyar munkahelyek: sok dolgozó kellemetlen meglepetésre számíthat

A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Estonia says three Russian MiG-31 fighter jets remained in Estonian airspace for 12 minutes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 21:06
Az agyevő amőba nem viccel - robbanásközeli helyzet Indiában
2025. szeptember 19. 19:49
Letartóztatták a hírhedt párizsi antiszemita mészárlás egyik fő gyanúsítottját
×
×
×
×