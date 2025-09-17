ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.77
usd:
329.06
bux:
99991.27
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: x.com/ESPNFC

Futballkártya félmilliárd forintért: vajon kit ábrázolhat?

Infostart / MTI

Lionel Messi ezúttal nem a pályán, hanem a játékkártyák piacán döntött rekordot - adta hírül az ESPN csatorna, azt közölve, hogy egy, az argentin sztárfutballistát ábrázoló kártya másfél millió dollárért (csaknem ötszáz millió forint) kelt el egy online aukción.

A 2023 óta az Inter Miami csapatában játszó, nyolcszoros aranylabdásról készült kiadvány a beszámoló szerint egy 2004/2005-ös sorozat darabja, ezért fizettek csúcspénzt egy futballkártya-árverésen. Messi 2004 és 2021 között a Barcelonában szerepelt.

Az előző sportági aukciós rekordot a brazilok egykori legendás játékosa, Pelé tartotta, egy őt ábrázoló kártyáért 2022-ben 1,33 millió dollárt adtak - jegyezte meg az ESPN.

Kezdőlap    Külföld    Futballkártya félmilliárd forintért: vajon kit ábrázolhat?

labdarúgás

lionel messi

kártya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Rheinmetall új területen támad: hadihajók gyártásába kezd

A Rheinmetall új területen támad: hadihajók gyártásába kezd

Nem véletlenül szerepel az elmúlt időszakban oly gyakran a hírek középpontjában Európa egyik legnagyobb hadiipari vállalata, a német Rheinmetall. Az ukrajnai orosz háború kezdete óta sorra érkeznek beszámolók az ostromlott ország német fegyverekkel történő támogatásáról, amiben a cég oroszlánrészt vállal. Most egy újabb területen kívánja megvetni a lábát.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nukleáris együttműködésre készül Magyarország és Japán

Nukleáris együttműködésre készül Magyarország és Japán

Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő lakásroham indult Budapesten: nagyon jól járhat, aki ilyen ingatlant adna el a fővárosban?

Elképesztő lakásroham indult Budapesten: nagyon jól járhat, aki ilyen ingatlant adna el a fővárosban?

Budapesten gyorsabban elkelnek a lakások, mint egy évvel korábban: a panellakások esetében a július és szeptember közötti három hónapos időszakban 55 nap elég az eladáshoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Prince William and Kate to greet Trump at Windsor Castle for state visit

Prince William and Kate to greet Trump at Windsor Castle for state visit

At the castle, the King will host the US president and First Lady Melania Trump for a flypast and state banquet.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 11:26
A Rheinmetall új területen támad: hadihajók gyártásába kezd
2025. szeptember 17. 10:53
Döbbenetes összegre perli Donald Trump a New York Timest
×
×
×
×