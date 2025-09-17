Futballkártya félmilliárd forintért: vajon kit ábrázolhat?

A 2023 óta az Inter Miami csapatában játszó, nyolcszoros aranylabdásról készült kiadvány a beszámoló szerint egy 2004/2005-ös sorozat darabja, ezért fizettek csúcspénzt egy futballkártya-árverésen. Messi 2004 és 2021 között a Barcelonában szerepelt.

Az előző sportági aukciós rekordot a brazilok egykori legendás játékosa, Pelé tartotta, egy őt ábrázoló kártyáért 2022-ben 1,33 millió dollárt adtak - jegyezte meg az ESPN.