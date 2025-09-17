ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
Ukrainian refugee family waiting for train in station, Ukrainian war concept.
Nyitókép: Getty Images

Az EU a menekült ukrajnaiak visszatérését segítő nemzeti intézkedések előkészítését szorgalmazza

Infostart / MTI

Az Európai Uniót Tanácsa ajánlást fogadott el kedden, amely szerint a tagországoknak az ideiglenes védelemi jogállás kibocsátásáról fokozatosan át kell állniuk nemzeti tartózkodási engedély biztosítására a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrajnaiak számára és elő kell készíteniük a hazájukba visszatérni szándékozók támogatását, amennyiben a körülmények lehetővé teszik.

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek ideiglenes védelemre jogosultak az Európai Unióban, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.

A tanács közleménye szerint az EU-tagországok európai uniós ügyekkel foglalkozó miniszterei brüsszeli ülésükön elfogadott ajánlása a háború elöl elmenekült ukrajnaiaknak munkavállalással, képzéssel, vagy oktatással kapcsolatos, illetve családi okokból kiállított nemzeti tartózkodási engedély kibocsátását szorgalmazza, amennyiben az érintettek megfelelnek a szükséges feltételeknek.

A jelenleg átmeneti védelemi jogállással rendelkezők számára lehetővé kell tenni, hogy uniós jog szerinti jogállást is kérelmezzenek, például a magas képzettséget igénylő foglalkoztatással kapcsolatban. Az uniós jog szerinti jogállás ugyanis nem állhat fenn az átmeneti védelemmel egyidejűleg - jegyezték meg.

Közölték: számos ukrajnainak támogatásra van szüksége ahhoz, hogy visszatérhessen hazájába és visszailleszkedhessen az ukrán társadalomba. A tagállamok segíthetnek nekik azzal, hogy ukrajnai látogatásokat tesznek lehetővé, illetve korlátozott ideig érvényes önkéntes visszatérési programokat hoznak létre. A fokozatos visszatérést és a fenntartható visszailleszkedést előkészítő látogatások engedélyezése segíthet megalapozott döntések meghozatalában azoknak, akik a hazatérést fontolgatják - emelték ki.

"A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy tájékoztatást nyújtsanak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrajnaiaknak a más jogállás kérelmezésének lehetőségeiről, az előnyeikre és jogaikra gyakorolt hatásról, valamint az Ukrajnába való visszatérést segítő támogatásokról" - fogalmaztak.

Az uniós országoknak az önkéntes visszatérési programokkal kapcsolatos információs rendszereket és kampányokat kell indítaniuk. Létrehozhatnak úgynevezett Unity Hubokat is, amelyek többcélú információs központokként szolgálnak majd mind a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek befogadó társadalmakba való integrációja, mind az Ukrajnába való visszatérés céljából - tájékoztattattak.

Az EU a menekült ukrajnaiak visszatérését segítő nemzeti intézkedések előkészítését szorgalmazza

