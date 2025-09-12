ARÉNA
Archaeological excavations, archaeologists work, dig up an ancient clay artifact with special tools in soil
Nyitókép: Mariana-Rusanovschi / Getty Images

Így nem igazán lehet metrót építeni Rómában

Infostart / MTI

Folyton a múlt káprázatos emlékeiben akadnak meg a gépek.

Reneszánszkori pápai emlékérméket találtak Rómában az új, C jelzést viselő metróvonal építési munkálatai során régészek egy agyagkorsóban.

Az 1465-ből származó érmék II. Pál pápa képmását viselik és a Palazzetto Venezia északi alapjainál lelték fel őket. Az épületegyüttesen a munkálatokat 1467-ben rendelte el az akkori katolikus egyházfő.

Az érméket feltehetőleg szerencsehozóként helyezték el az alapkő letételekor, ami széles körben bevett gyakorlat volt akkoriban.

A lelet értékes betekintést nyújt a reneszánszkori Róma építészeti kultúrájának vallási és szimbolikus gyakorlataiba.

Már a XX. század elején Rodolfo Lanciani régész hasonló leleteket dokumentált a környéken végzett átépítési munkálatok során. Marta Baumgartner régész szerint a medálok vagy érmék beágyazása az épületek alapjaiba nem csak a templomokra és palotákra korlátozódott, hanem a magánépítészetben is alkalmazták.

Az ásatásokat a római műemlékvédelmi hatóság folytatja a metró építési munkálatai keretében, amelyeket a Webuild és a Vianini Lavori építőipari vállalatok végeznek a római önkormányzat megbízásából.

Daniela Porro, a római műemlékvédelmi hatóság különmegbízottja hangsúlyozta a lelet szimbolikus értékét, különösen a katolikus egyház jelenlegi szent évében, mivel új betekintést nyújt a reneszánsz mindennapi szokásaiba és rituális hagyományaiba.

Külföld    Így nem igazán lehet metrót építeni Rómában

olasz

róma

metró

