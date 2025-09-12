ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.64
usd:
333.53
bux:
101199.84
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: eotvos.ro

650 magyar diák került bajba Székelyföldön

Infostart / MTI

Új épületet kell keresniük: omlásveszély miatt két hétig online oktatás folyik a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolában. A székelyföldi város vezetése 650 diák a biztonságos elhelyezésére keres megoldást.

Két hétig online tanulnak a diákok a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolában, és ezalatt új iskolaépületet kell keresni a számukra. A romániai, Hargita megyei város szakközépiskolájában azután döntöttek az intézkedés mellett, hogy szakértői jelentés igazolta az iskolaépület veszélyességét.

Szakács-Pál István polgármester az Agerpres hírügynökségnek elmondta: hivatala a Hargita megyei tanfelügyelőséggel közösen úgy döntött, hogy a diákok két hétig online oktatásban vesznek részt, ez idő alatt próbálnak hosszú távra működési helyszínt találni.

A székelyföldi városban 2023 decemberében történt már tragédia, amikor két diák életét vesztette, mert leomlott a Tamási Áron Gimnázium diákotthonának egyik fala.

Az Eötvös szakközépiskola vezetése már 2016-ban figyelmeztette az illetékeseket az önkormányzat tulajdonában lévő, 1892-ben emelt műemlék épület veszélyes állapotára, azonban nem történt komoly beavatkozás. Az évek során csak kisebb javításokat végeztek el rajta. Szeptember elején a szakemberek arról tájékoztatták, hogy nem lehet elkezdeni a tanévet az épületben – mondta Szakács-Pál István.

Most megoldást keresnek a diákok biztonságos elhelyezésére.

A 650 diák 68 udvarhelyszéki településről ingázik a székelyudvarhelyi iskolába.

Az elöljáró szerint lehetséges megoldás, hogy a diákotthonban alakítanak ki tantermeket, ott 20 osztályt is el tudnának helyezni. Továbbá egy konténeriskola összeszerelésének lehetősége is felmerült öt-nyolc osztályteremmel.

A polgármester szerint a konténeriskola kialakításához Bukaresttől és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusától kértek segítséget, miután a polgármesteri hivatalnak nincs pénze erre.

Az iskolát a földrengésveszélyes épületek felújítására kiírt program keretében szeretnék felújítani, amihez már elkészült a dokumentáció. A felújítás két-három évig is eltarthat.

Kezdőlap    Külföld    650 magyar diák került bajba Székelyföldön

iskola

erdély

románia

székelyföld

székelyudvarhely

omlásveszély

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
25 gyerek halálát hozhatják összefüggésbe Covid-oltásokkal, ám van egy óriási csavar a történetben

25 gyerek halálát hozhatják összefüggésbe Covid-oltásokkal, ám van egy óriási csavar a történetben

Trump egészségügyi tisztviselői a koronavírus elleni oltásokat 25 gyermek halálával hoznák összefüggésbe, és fontolgatják az oltások korlátozását. Ám a megállapításokat állítólag egy "nem ellenőrzött jelentéseket tartalmazó" adatbázisra alapozzák.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!

Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!

Emlékszel még Magdi anyusra, Vili bácsira és a Berényi család intrikáira? Ha te is nézted a sorozatot, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: lássuk tudod-e a válaszokat!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

Charlie Kirk suspect brought into custody after confessing to father

The father of Tyler Robinson, 22, recognised his son from pictures released by the FBI - he then helped him in.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 17:47
Az orosz árnyékflottát támadták dróncsapásokkal az ukránok
2025. szeptember 12. 16:45
Megvan, ki Charlie Kirk gyilkosa – saját apja jelentette fel
×
×
×
×