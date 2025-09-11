Késes fenyegetés a hamburgi repülőtéren – nem megy egyszerűen a kitoloncolás

A férfit és lányát az osnabrücki bevándorlási hivatal szállította Hamburgba, azaz a kitoloncolás előtti végállomásra. Az eset a repülőtér úgynevezett repatriálási központjában történt, ahol a férfi hirtelen kést rántott elő. A késsel nem az illetékes hatóságokat fenyegette, hanem kilencesztendős lánya előtt öncsonkítással fenyegetőzött, sőt a Bild szerint az öngyilkosságot sem zárta ki, hogy megakadályozza a családja kitoloncolását.

A beszámolók szerint mindez a hatóságokat nem hatotta meg. Első lépésként a mentőszolgálattal együttműködve igyekeztek a férfit jobb belátásra bírni. Ez alig több mint óra alatt végül sikerült is, és a kést eltette. Szerencsére így senki nem sérült meg.

Ezt követően a hatóságok letartóztatták, majd elrendelték őrizetét. Következő lépésként pedig egy pszichiátriai kórházba utalták.

A kilencesztendős kislány pedig egy gyermekjóléti hivatal gondozása alá kerül.