ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.52
usd:
333.65
bux:
102284.12
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Hamburg, 2015. február 9.Utasok várakoznak a hamburgi repülőtéren 2015. február 9-én, a biztonsági szolgálatok munkatársainak egynapos figyelmeztető sztrájkjának idején. (MTI/EPA/Bodo Marks)
Nyitókép: Bodo Marks

Késes fenyegetés a hamburgi repülőtéren – nem megy egyszerűen a kitoloncolás

Infostart

Nagyszabású rendőrségi művelet központja volt a hamburgi repülőtér csütörtökön. Egy lányával együtt kitoloncolásra ítélt kínai férfi ugyanis késsel fenyegetőzött, hogy ne kelljen elhagyniuk Németországot.

A férfit és lányát az osnabrücki bevándorlási hivatal szállította Hamburgba, azaz a kitoloncolás előtti végállomásra. Az eset a repülőtér úgynevezett repatriálási központjában történt, ahol a férfi hirtelen kést rántott elő. A késsel nem az illetékes hatóságokat fenyegette, hanem kilencesztendős lánya előtt öncsonkítással fenyegetőzött, sőt a Bild szerint az öngyilkosságot sem zárta ki, hogy megakadályozza a családja kitoloncolását.

A beszámolók szerint mindez a hatóságokat nem hatotta meg. Első lépésként a mentőszolgálattal együttműködve igyekeztek a férfit jobb belátásra bírni. Ez alig több mint óra alatt végül sikerült is, és a kést eltette. Szerencsére így senki nem sérült meg.

Ezt követően a hatóságok letartóztatták, majd elrendelték őrizetét. Következő lépésként pedig egy pszichiátriai kórházba utalták.

A kilencesztendős kislány pedig egy gyermekjóléti hivatal gondozása alá kerül.

Kezdőlap    Külföld    Késes fenyegetés a hamburgi repülőtéren – nem megy egyszerűen a kitoloncolás

németország

kitoloncolás

hamburg

kés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre

Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre
A biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban elmondta, az amerikaiak komolyan veszik a lengyel jelzést, egyeztetni fognak az európai partnerekkel a következő lépésekről, de nem biztos, hogy a NATO Patriot légvédelmi rendszert biztosít majd azért, hogy drónok ellen védekezzenek; ha rakéták ellen kell, az persze más helyzet lesz.
 

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Donald Trump pár sorral intézte el a lengyelországi drón-incidenst

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Bóka János a Kormányinfón: háborús beszédet mondott Ursula von der Leyen

Bóka János a Kormányinfón: háborús beszédet mondott Ursula von der Leyen

Valódi háborús beszédet mondott szerdán az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
 

Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Jönnek a nemzeti konzultáció kérdései, megvannak az Otthon Start első számai

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hajsza Charlie Kirk gyilkosa után: busás nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI

Hajsza Charlie Kirk gyilkosa után: busás nyomravezetői díjat tűzött ki az FBI

Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) bejelentette, hogy akár 100 ezer dollárt (több mint 33 millió forintot) fizethet annak, aki segít a hatóságok kezére keríteni a tegnap lelőtt jobboldali véleményvezér, Charlie Kirk gyilkosát - írja a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is

Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is

Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI releases images of 'person of interest' and offers $100,000 reward for information in Charlie Kirk shooting

FBI releases images of 'person of interest' and offers $100,000 reward for information in Charlie Kirk shooting

With the gunman at large, officials said earlier they have found a rifle in a nearby wooded area.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 19:57
„A lehető legjobb hír” – fontos telefonon van túl Szijjártó Péter
2025. szeptember 11. 19:33
Kis-Benedek József a drónincidensről: ez provokáció és teszt volt egyszerre
×
×
×
×