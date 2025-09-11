ARÉNA
Metal police handcuffs isolated on black background, copy space, 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Ausztriában garázdálkodó magyar bűnbandát kapcsoltak le

Infostart

Több mint 200 ezer eurós kárt okozott a betörőbanda, amely leginkább Burgenland tartományban követett el különböző bűncselekményeket. A helyi rendőrség tájékoztatás szerint önkiszolgáló konténerekre és színesfémekre specializálódtak.

Az elmúlt hónapokban egy magyar banda több ausztriai üzembe is betört, ahonnan színesfémeket vittek el. Összesen 17 bűncselekményt tudott rájuk bizonyítani az osztrák rendőrség, amelynek nemrég sikerült elfognia a fő gyanúsítottat – írja az autoszektor.hu a volksgruppen.orf.at beszámolója alapján.

A banda öt főből állt, és főként Neusiedl am See/Nezsider kerületben hajtott végre betöréseket, több mint 200 ezer eurós kárt okozva. A betörők elsősorban az önkiszolgáló konténerekre specializálódtak. A bűncselekményeket részben biztonsági kamerák is rögzítették. A helyi rendőrségi szóvivő közölte: a károk nagy része abból származott, hogy a tolvajok színesfémeket vittek el az üzemekből.

A bandát már régóta keresték, a nyomozók Magyarországon, Burgenlandban és Alsó-Ausztriában is együttműködtek. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanis a tettesek ezeken a területeken is aktívak voltak. Április és augusztus között Seewinkelben is feltűntek, ahol a lakosok mellett üzletembereket is megfélemlítettek.

A rendőrök heteken át gyűjtötték a nyomokat, végül sikerült a banda nyomára bukkanniuk. Augusztus 26-án ejtették őket csapdába: a főtettest Neusiedl am See/Nezsiderben fogták el, amikor fel akart törni egy autót.

