2025. szeptember 7. vasárnap Regina
Rendőrautó

Lezuhant egy kisrepülőgép Prágában

Infostart / MTI

Lezuhant egy kisrepülőgép vasárnap Prága Letnany nevű városrészében egy erdőben, a balesetben ketten vesztették életüket - közölte Richard Hrdina cseh rendőrségi szóvivő a CTK helyi hírügynökségnek nyilatkozva.

Hrdina szerint a pilóta röviddel a felszállást követően a Letnany repülőtérről műszaki hibát észlelt és megpróbált visszafordulni, de ez már nem sikerült neki, és a kisgép balesetet szenvedett. Hozzátette, hogy két halálos áldozat volt: egy 46 éves férfi férfi és egy 72 éves nő.

Vojtech Sosna, a cseh tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy egy ultrakönnyű repülőgépről volt szó.

A hatóságok tájékoztatása szerint a történtek körülményeit a légi balesetekre szakosodott nyomozók mellett bűnügyi nyomozók is vizsgálják.

