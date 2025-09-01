Ennek a hírnek nem fognak örülni a Harry Potter-rajongók – a korábbi rendező kitálalt

Chris Columbus, az első két Harry Potter-film rendezője kizártnak tartja, hogy az eredeti stáb valaha újra összeálljon, mert szerinte nagyon megosztja a színészeket J. K. Rowling írónő botrányokat kavaró ügye – írja a The Times cikke alapján a 24.hu.

A franchise utolsó epizódja (Harry Potter és a Halál ereklyéi - II. rész) 2011-ben került a mozikba, azóta hiába várnak a rajongók a folytatásra. A könyvsorozat szerzőjét, J. K. Rowlingot az elmúlt években rengeteg kritika érte világszerte transzfóbnak vélt megnyilvánulásai miatt, ami eléggé megosztotta nemcsak a nemzetközi közvéleményt, hanem a filmsorozat stábtagjait is. A színészek közül Daniel Radcliffe és Emma Watson elhatárolódott az írónőtől és kijelentéseitől, Tom Felton és Ralph Fiennes azonban továbbra is kiáll mellette.

Chris Columbus a mostani interjúban azt mondta, nem lát esélyt az eredeti szereplőgárda újbóli összeállására, mert megítélése szerint

nagyon komplikálttá teszi a helyzetet, hogy teljesen átszőtte a politika a Harry Potter világát.

Mint fogalmazott, minden színésznek megvan a maga véleménye, és sokaké különbözik J. K. Rowlingétól, ez pedig lehetetlenné teszi a közös munkát.

Chris Columbus korábban még nyitott volt arra, hogy megfilmesítse az eredeti stábbal a Harry Potter-filmek folytatásául szolgáló színdarabot, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket, de aztán ejtette a tervet a politikai visszhangok miatt. A rendező arról is szót ejtett az interjúban, hogy több mint tíz éve nem beszélt J. K. Rowlinggal, a három főszereplővel, Daniel Radcliffe-fel, Emma Watsonnal és Rupert Grinttel viszont a mai napig tartja a kapcsolatot.

J. K. Rowling először 2020-ban került össztűz alá, amikor kiállt a sokak által transzfóbnak minősített tweetjei miatt elbocsátott adószakértő, Maya Forstater mellett. A világhírű írónő saját bevallása szerint aggódik az új transzmozgalmak, és az őt is támadó aktivisták elszántsága miatt. Korábban felhívta a figyelmet arra is, hogy a teljes nemváltoztatási folyamat rendkívül hosszadalmas procedúra, ami sok érzelmi és lelki buktatóval jár. Elmondása szerint korábbi anyaggyűjtései során több transzneművel is beszélgetett, akik utólag megbánták, hogy visszafordíthatatlanul beavatkoztak a természet rendjébe.