LONDON, UNITED KINGDOM - 2025/08/30: Protesters hold placards during the demonstration. Hundreds of Darfurians gathered on Whitehall to demand peace in Darfur, Sudan. Also, they accused the United Arab Emirates (UAE) of siding with Janjaweed paramilitary group and the Colombian government for sending mercenaries to Sudan. (Photo by Krisztian Elek/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Nyitókép: Krisztian Elek/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Párhuzamos kormány állt fel az évek óta háborúval sújtott országban

Infostart / MTI

Esküt tett szombaton Szudánban Mohamed Hamdan Dagalo, más néven Hemedti, a félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) vezetője egy párhuzamos kormány miniszterelnökeként – közölte a kormány.

Dagalo, aki ritkán volt látható Szudánban a 28 hónapja tartó polgárháború kezdete óta, a közlemény szerint a szudáni Nyalában tette le az esküt.

Az egyik legnagyobb szudáni város, a Dárfúr régióban fekvő Nyala az RSF de facto fővárosa. A milícia a miniszterelnökön kívül elnöki tanácsot is kinevezett, amelynek szintén Dagalo a vezetője.

Az RFS ellenőrzi ugyan Dárfúr legnagyobb részét, de elkeseredett harcot folytat a hadsereggel és annak szövetségeseivel el-Fáser, a tartomány történelmi fővárosa ellenőrzéséért.

A városban több százezer civil szenved a több mint 500 napja tartó ostrom miatt. Az UNICEF a héten közölte, hogy több mint ezer gyermek halt meg, illetve vált nyomorékká a légi, tüzérségi és szárazföldi támadások miatt.

A szudáni hadsereg visszafoglalta az ország középső és keleti tartományait, és most állítja fel első kormányát a háború kezdete óta.

A hadsereg és a rivális milícia közötti polgárháború éhínségbe taszította a szudáni lakosság felét, romba döntötte az ország gazdaságát és a világ legsúlyosabb humanitárius válságát idézte elő.

(A nyitóképen: több száz darfúri gyűlt össze 2025. augusztus 30-án, szombaton Londonban, békét követelve a szudáni Darfúrban. Emellett azzal vádolták az Egyesült Arab Emírségeket, hogy fegyverekkel is támogatja a dzsandzsavíd félkatonai csoportot, illetve vádolták a kolumbiai kormányt, amiért zsoldosokat küldött Szudánba.)

