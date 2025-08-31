Párhuzamos kormány állt fel az évek óta háborúval sújtott országban

Dagalo, aki ritkán volt látható Szudánban a 28 hónapja tartó polgárháború kezdete óta, a közlemény szerint a szudáni Nyalában tette le az esküt.

Az egyik legnagyobb szudáni város, a Dárfúr régióban fekvő Nyala az RSF de facto fővárosa. A milícia a miniszterelnökön kívül elnöki tanácsot is kinevezett, amelynek szintén Dagalo a vezetője.

Az RFS ellenőrzi ugyan Dárfúr legnagyobb részét, de elkeseredett harcot folytat a hadsereggel és annak szövetségeseivel el-Fáser, a tartomány történelmi fővárosa ellenőrzéséért.

A városban több százezer civil szenved a több mint 500 napja tartó ostrom miatt. Az UNICEF a héten közölte, hogy több mint ezer gyermek halt meg, illetve vált nyomorékká a légi, tüzérségi és szárazföldi támadások miatt.

A szudáni hadsereg visszafoglalta az ország középső és keleti tartományait, és most állítja fel első kormányát a háború kezdete óta.

A hadsereg és a rivális milícia közötti polgárháború éhínségbe taszította a szudáni lakosság felét, romba döntötte az ország gazdaságát és a világ legsúlyosabb humanitárius válságát idézte elő.

(A nyitóképen: több száz darfúri gyűlt össze 2025. augusztus 30-án, szombaton Londonban, békét követelve a szudáni Darfúrban. Emellett azzal vádolták az Egyesült Arab Emírségeket, hogy fegyverekkel is támogatja a dzsandzsavíd félkatonai csoportot, illetve vádolták a kolumbiai kormányt, amiért zsoldosokat küldött Szudánba.)