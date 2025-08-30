Rémisztő vád vetül a német hírszerzés volt vezetőjére

A hamburgi ügyészség a német Bild értesülései szerint nyomozást indított a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (Bundesnachrichtendienst, BND) volt vezetője, August Hanning ellen „kiskorú elrablása” („Entziehung Minderjähriger”) gyanújával a Block gyerekek feltételezett elrablása miatt. Az ügy hátterében az a büntetőper áll, amelyben Christina Block a bíróság vádirata szerint megbízást adott arra, hogy volt párjától, Stephan Henseltől elvigyék közös gyermekeiket Dániából, miután a férfi egy látogatás után nem vitte vissza anyjukhoz az akkor 13 éves Klarát és a 10 éves Theót – számolt be az Index.

A Bild által ismertetett iratok szerint az ügynek nemzetközi szálai is vannak: egy volt Moszad-ügynök, egy volt izraeli rendőr, egy izraeli elitkatona, valamint a Shin Bet – Izrael belső elhárító és biztonsági szolgálata – korábbi vezetője is felbukkan az iratokban. A lap azt állítja, hogy egy nyugalmazott német ügynök 2025. január 17-én a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal alelnökével azt közölte, hogy

August Hanning bízta meg Jaakov Perit, a Shin Bet korábbi vezetőjét, hogy egy izraeli csapatot állítson össze a gyerekek Hamburgba juttatására.

Három nappal később, január 20-án egy müncheni ügyvédi irodán keresztül a német ügynök azt jelezte, hogy Jaakov Peri készen áll arra, hogy névtelenül ismertesse egy német ügyésszel August Hanning szerepét az ügyben. A Bild információi alapján 2025. április 24-én Philipp Wolff, az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetője dossziét továbbított a hamburgi főügyésznek, Ralf Andersnek a Block-ügy anyagaiból.

August Hanning határozottan visszautasította a vádat, és jelezte, hogy büntetőeljárást kezdeményez, szerinte ugyanis „az egész kitaláció”. „Semmi közöm Christina Block gyermekeinek elrablásához. Nem volt kapcsolatom Peri úrral” – fogalmazott. August Hanning 1998 és 2005 között vezette a BND-t, és Otto Schily belügyminiszter alatt a német biztonsági szolgálatok koordinátora volt. A BND német külföldi hírszerző szerv politikai, gazdasági és katonai információkat gyűjt a kormány megbízásából.