2025. augusztus 30. szombat Rózsa
BERLIN - DECEMBER 04: Former BND (Federal Intelligence Service) President August Hanning arrives for the Bundestag hearing on December 4, 2008 in Berlin, Germany. The first investigation committee continues hearing witnesses in open session concerning the commitment of the Federal Intelligence Service (BND) in Iraq during the Iraq war. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)
Nyitókép: Carsten Koall/Getty Images

Rémisztő vád vetül a német hírszerzés volt vezetőjére

Infostart

A hamburgi ügyészség vizsgálatot indított a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat egykori vezetője, August Hanning ellen, akit a Block gyerekek állítólagos elrablásával hoznak összefüggésbe. A Bild birtokába került iratok szerint az ügy túlmutat Németország határain, és izraeli titkosszolgálati körökhöz is kapcsolódhat. A gyanú szerint Hanning bízta meg a Shin Bet korábbi vezetőjét, hogy egy izraeli csoportot szervezzen a gyerekek Hamburgba szállítására. A volt hírszerző főnök határozottan tagadja a vádakat, szerinte „az egész kitaláció”.

A hamburgi ügyészség a német Bild értesülései szerint nyomozást indított a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (Bundesnachrichtendienst, BND) volt vezetője, August Hanning ellen „kiskorú elrablása” („Entziehung Minderjähriger”) gyanújával a Block gyerekek feltételezett elrablása miatt. Az ügy hátterében az a büntetőper áll, amelyben Christina Block a bíróság vádirata szerint megbízást adott arra, hogy volt párjától, Stephan Henseltől elvigyék közös gyermekeiket Dániából, miután a férfi egy látogatás után nem vitte vissza anyjukhoz az akkor 13 éves Klarát és a 10 éves Theót – számolt be az Index.

A Bild által ismertetett iratok szerint az ügynek nemzetközi szálai is vannak: egy volt Moszad-ügynök, egy volt izraeli rendőr, egy izraeli elitkatona, valamint a Shin Bet – Izrael belső elhárító és biztonsági szolgálata – korábbi vezetője is felbukkan az iratokban. A lap azt állítja, hogy egy nyugalmazott német ügynök 2025. január 17-én a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal alelnökével azt közölte, hogy

August Hanning bízta meg Jaakov Perit, a Shin Bet korábbi vezetőjét, hogy egy izraeli csapatot állítson össze a gyerekek Hamburgba juttatására.

Három nappal később, január 20-án egy müncheni ügyvédi irodán keresztül a német ügynök azt jelezte, hogy Jaakov Peri készen áll arra, hogy névtelenül ismertesse egy német ügyésszel August Hanning szerepét az ügyben. A Bild információi alapján 2025. április 24-én Philipp Wolff, az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetője dossziét továbbított a hamburgi főügyésznek, Ralf Andersnek a Block-ügy anyagaiból.

August Hanning határozottan visszautasította a vádat, és jelezte, hogy büntetőeljárást kezdeményez, szerinte ugyanis „az egész kitaláció”. „Semmi közöm Christina Block gyermekeinek elrablásához. Nem volt kapcsolatom Peri úrral” – fogalmazott. August Hanning 1998 és 2005 között vezette a BND-t, és Otto Schily belügyminiszter alatt a német biztonsági szolgálatok koordinátora volt. A BND német külföldi hírszerző szerv politikai, gazdasági és katonai információkat gyűjt a kormány megbízásából.

németország

hírszerzés

vizsgálat

emberrablás

