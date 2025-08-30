ARÉNA
2025. augusztus 30. szombat
Maroskece, 2023. március 3.Az észak-erdélyi A3-as autópálya épülő, Aranyosgyéres-Maroskece közötti szakasza Maroskece határában 2023. március 3-án.
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Ha most a szomszédba indul autóval, több pénzt vigyen magával

Infostart / MTI

Csaknem duplájára emelik Romániában az úthasználati díjat és a fizetés elmulasztásáért kiróható büntetés mértéke is nő.

Akik sokat járnak Romániába, azok most nem fognak örülni, ugyanis az autópálya- és főúthasználati díjakat is emelte a bukaresti kormány. Nemcsak az e-matricák ára nő meg látványosan, hanem a hidak használati díja és a bírságok összege is – írja a hotnews.ro, cikke nyomán a vezess.hu.

A friss sürgősségi rendelet értelmében a 3,5 tonnánál könnyebb járművek éves e-matricája 28 euróról (11 ezer forint) 50 euróra (20 ezer forint) ugrik, vagyis közel a duplájába kerül majd. Az egynapos matrica 2,5 helyett 3,5 euróba kerül (1000-1500 forint), míg a tíznapos változat ára 3,3 euróról 6 euróra emelkedik (1300-2400 forint)

Aki elmulasztja befizetni az útdíjat, annak még mélyebben kell majd a zsebébe nyúlnia:

a bírság felső határát mostantól 1000 lejben (nagyjából 78 400 forint) állapították meg, ami szintén a korábbi duplája.

A Dunán átívelő hidak használata sem marad ki a drágulásból: a Bukarestet a tengerparttal összekötő A2-es autópályán, a Fetesti-hídon 13 lej helyett 19 lej lesz az átkelés díja, Giurgeni térségében pedig 11-ről 16 lejre nő a tarifa.

Az új szabályozás a hivatalos közlönyben történő megjelenést követő tíz napon belül lép életbe. Addig az autósok még a régi árakon juthatnak hozzá a matricákhoz – érdemes tehát előre gondoskodni róla, ajánlja a portál.

