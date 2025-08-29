Vigyázat, elszállnak az útdíjak a szomszédunkban

Az erről szóló sürgősségi rendeletet csütörtöki ülésén fogadta el a bukaresti kormány.
A 3,5 tonnánál kisebb tömegű személygépkocsikra 12 hónapig érvényes e-matrica 28-ról 50 euróra drágul, az egynapos e-matrica ára 2,5-ről 3,5 euróra, a tíznaposé 3,3-ról 6 euróra nő.
Duplájára emelkedik az útdíj kifizetésének elmulasztása esetén kiszabott bírság is, amely ezentúl elérheti az 1000 lejt (78 400 forint) is.
Az eddigi 13-ról 19 lejre emelik a Duna-híd használatáért fizetendő díjat Fetesti-nél a Bukarestet a Fekete-tenger partjával összekötő A2-es autópályán, illetve 11-ről 16 lejre Giurgeni-nél.
A rendelet a hivatalos közlönyben történő publikálástól számított tíz nap múlva lép hatályba, addig a jelenlegi árakon lehet még matricát vásárolni.