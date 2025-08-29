ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.27
usd:
338.78
bux:
102554.62
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
2017. május 29-én készült kép a British Airways (BA) brit légitársaság utasszállító gépeiről a londoni Heathrow repülőtéren. 2019. szeptember 9-én negyvennyolc órás sztrájkot indítottak a British Airways pilótái bérköveteléseik nyomatékosítására.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Kényszerleszállás Velencében – szkafanderbe öltözött emberek lepték el a fedélzetet

Infostart

Az egyik Londonból Egyiptomba tartó British Airways járat Velencében volt kénytelen kényszerleszállást végrehajtani, miután több utas és a személyzet is rosszul lett.

A gépre teljes védőfelszerelésben szálltak fel a tűzoltók, de a légitársaság szerint csak elővigyázatosságról volt szó, és mérgező gázokat nem találtak. Az utasok nyolcórás késéssel érték el céljukat, sokak szerint az eset tönkretette a nyaralásukat - írja a Blikk a Daily Mail beszámolója alapján.

A fedélzeten tartózkodott a 61 éves Melanie Wells és 19 éves lánya, Imogen is, akik London Gatwick repülőteréről Egyiptomba indultak egy nyolcnapos luxusnyaralásra. Melanie elmondása szerint a felszállást követően rosszul kezdte érezni magát, amit először a repülőgép hőmérsékletének tulajdonított. Hamarosan azonban más utasok és a személyzet tagjai is hasonló panaszokról számoltak be, és szerinte a légiutas-kísérők „teljes pánikba estek”.

A helyzet miatt a repülőgép Velencében volt kénytelen földet érni. Ott a kifutón már rendőrök, mentők és tűzoltók várták a gépet, akik teljes védőruházatban, szkennerekkel és légzőkészülékekkel felszerelve léptek a fedélzetre, hogy ellenőrizzék az utasokat és a személyzetet.

A British Airways azt közölte, hogy a kitérő „óvintézkedés” volt, amelyet egy technikai probléma indokolt. A légitársaság hangsúlyozta: mérnökeik alapos vizsgálatot végeztek, és nem találtak mérgező gázokra utaló jeleket. A gépet másnap ismét szolgálatba állították.

Melanie Wells azonban másként élte meg a történteket. Elmondása szerint a kapitány semmilyen információt nem adott a fedélzeten ülőknek, miközben a személyzet ide-oda rohangált a folyosón. „Teljes káosz volt. Nagyon féltem” – idézi szavait a Daily Mail.

A járat végül nyolcórás késéssel tért vissza Gatwickbe,

az utasok pedig csak másnap reggel érkezhettek meg Egyiptomba. Melanie szerint a megpróbáltatás „teljesen kimerítette” őket, és tönkretette a régóta várt nyaralás kezdetét.

„Ez egy pokoli repülés volt. A BA felelőtlen módon járt el. A szenvedés és a trauma, amit átéltünk, teljesen tönkretette a pihenésünket” – fogalmazott az asszony, aki azt is kifogásolta, hogy a British Airways nem térítette meg az első, elmaradt szállás 500 fontos költségét.

Kezdőlap    Külföld    Kényszerleszállás Velencében – szkafanderbe öltözött emberek lepték el a fedélzetet

velence

british airways

kényszerleszállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Titkos szuperfegyvert kapnak az ukránok

Titkos szuperfegyvert kapnak az ukránok

Washington beleegyezett abba, hogy több ezernyi ERAM rakétát szállítsanak Kijevnek. A 850 millió dolláros számlát viszont jórészt az európai NATO szövetségesek fizetik.
 

Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

Most jött el a NATO-tagállamok nagy számonkérése

Még be is perelik Ukrajnát

Az USA rengeteg fegyvert szállít Ukrajnának, de nem ingyen

Az amerikai elnök szerint talán még nem jött el a béke ideje Ukrajnában

Biztos, ami biztos, kilőtték az oroszok ezt a kijevi török dróngyárat is

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Lebombázták az oroszok a Bayraktar gyárat, Rogyinszke ostrom alatt - Híreink az ukrán frontról pénteken

Tegnap súlyos támadás érte az ukrán fővárost, a mentési munkálatok még ma reggel is folynak. A civil áldozatokról szóló hírek mellett kiderült, hogy az orosz haderő lebombázta a török Baykar vállalat dróngyárát is az ukrán fővárosban. Az oroszok Pokrovszktól északra Rogyinszkét és Krasznij Limant ostromolják, a T-05-15-ös főutat gyakorlatilag teljesen elvágták. A nap folyamán a CNN kiszivárogtatta: az Egyesült Államok több mint 3000 nagy hatótávolságú rakétát készül küldeni Ukrajnának, Donald Trump jóváhagyásával. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagycsaládos utazási kedvezmény: így lehet ingyen utazni 2025-ben

Nagycsaládos utazási kedvezmény: így lehet ingyen utazni 2025-ben

Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky rejects proposals for buffer zone to end Ukraine war

Zelensky rejects proposals for buffer zone to end Ukraine war

Ukraine's president says those suggesting a buffer zone do not understand the realities of modern warfare.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 20:28
Titkos szuperfegyvert kapnak az ukránok
2025. augusztus 29. 19:37
A horogkereszt már kínos Finnországnak, elköszönnek tőle
×
×
×
×