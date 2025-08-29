Kényszerleszállás Velencében – szkafanderbe öltözött emberek lepték el a fedélzetet

A gépre teljes védőfelszerelésben szálltak fel a tűzoltók, de a légitársaság szerint csak elővigyázatosságról volt szó, és mérgező gázokat nem találtak. Az utasok nyolcórás késéssel érték el céljukat, sokak szerint az eset tönkretette a nyaralásukat - írja a Blikk a Daily Mail beszámolója alapján.

A fedélzeten tartózkodott a 61 éves Melanie Wells és 19 éves lánya, Imogen is, akik London Gatwick repülőteréről Egyiptomba indultak egy nyolcnapos luxusnyaralásra. Melanie elmondása szerint a felszállást követően rosszul kezdte érezni magát, amit először a repülőgép hőmérsékletének tulajdonított. Hamarosan azonban más utasok és a személyzet tagjai is hasonló panaszokról számoltak be, és szerinte a légiutas-kísérők „teljes pánikba estek”.

RECENT?Firefighters in full hazmat gear boarded a British Airways flight from London after it made an emergency landing in Italy ‼️‼️ pic.twitter.com/hqsaNO2zIe — Make Europe Great Again - M.E.G.A (@ScaryEurope) August 29, 2025

A helyzet miatt a repülőgép Velencében volt kénytelen földet érni. Ott a kifutón már rendőrök, mentők és tűzoltók várták a gépet, akik teljes védőruházatban, szkennerekkel és légzőkészülékekkel felszerelve léptek a fedélzetre, hogy ellenőrizzék az utasokat és a személyzetet.

A British Airways azt közölte, hogy a kitérő „óvintézkedés” volt, amelyet egy technikai probléma indokolt. A légitársaság hangsúlyozta: mérnökeik alapos vizsgálatot végeztek, és nem találtak mérgező gázokra utaló jeleket. A gépet másnap ismét szolgálatba állították.

Melanie Wells azonban másként élte meg a történteket. Elmondása szerint a kapitány semmilyen információt nem adott a fedélzeten ülőknek, miközben a személyzet ide-oda rohangált a folyosón. „Teljes káosz volt. Nagyon féltem” – idézi szavait a Daily Mail.

A járat végül nyolcórás késéssel tért vissza Gatwickbe,

az utasok pedig csak másnap reggel érkezhettek meg Egyiptomba. Melanie szerint a megpróbáltatás „teljesen kimerítette” őket, és tönkretette a régóta várt nyaralás kezdetét.

„Ez egy pokoli repülés volt. A BA felelőtlen módon járt el. A szenvedés és a trauma, amit átéltünk, teljesen tönkretette a pihenésünket” – fogalmazott az asszony, aki azt is kifogásolta, hogy a British Airways nem térítette meg az első, elmaradt szállás 500 fontos költségét.