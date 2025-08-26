ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd Izsó
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

„Támadni is akarunk” – Donald Trump több mint 75 év után nagy változtatásra készül

Infostart

Az amerikai elnök hétfőn az Ovális Irodában egyeztetett a kormánytagokkal, és a védelmi minisztérumot érintő kérdések is előkerültek.

Donald Trump az Ovális Irodában tartott hétfői találkozón kabinettagjai körében azt mondta, át kellene nevezni az amerikai védelmi tárcát a korábbi megnevezésére, hadügyi minisztériumra – írja a News Nation beszámolója alapján a Portfolio.

Az amerikai elnök szerint a régebbi elnevezésnek „erőteljesebb hangzása volt”. Kijelentette, hogy egyértelműen támogatná, ha a kabinet vissza akarná változtatni a védelmi minisztérium nevét arra, „ami akkor volt, amikor még háborúkat nyertünk”. Donald Trump úgy fogalmazott:

„nem csak védekezni akarok. Támadni is akarunk”.

A találkozón jelen volt Pete Hegseth védelmi miniszter is, aki megerősítette, hogy rajta vannak az ügyön, és hamarosan újra hadügyi minisztérium lesz a tárca neve.

A Kongresszus George Washington elnöksége alatt, 1789-ben hozta létre a hadügyi minisztériumot, amely a hadsereg, a haditengerészet és tengerészgyalogság működtetéséért és fenntartásáért felelt az USA-ban. 1949-ben a Nemzetbiztonsági Törvény módosításával nevezték át a tárcát védelmi minisztériummá.

A beszámoló szerint az amerikai elnök a találkozón azt is közölte, hogy egyebek mellett a nukleáris fegyverek korlátozásáról is beszélt Vlagyimir Putyinnal. Donald Trump megjegyezte: ebben az Egyesült Államok jár az élen, második Oroszország, de Kína öt éven belül felzárkózhat az USA szintjére. „Az egyik dolog, amit Oroszországgal és Kínával megpróbálunk elérni, az az atomfegyverek leszerelése, és ez nagyon fontos. Meg kell állítanunk a nukleáris fegyverek terjedését” – fogalmazott Donald Trump.

