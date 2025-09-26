ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a washingtoni védelmi minisztériumban, a Pentagonban 2025. június 22-én, miután az amerikai haderő légitámadást hajtott végre urándúsító létesítmények ellen Iránban.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Ilyen még nem volt: több száz katonai vezetőt hívott össze rendkívüli értekezletre az amerikai védelmi miniszter

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A The Washington Postnak nyilatkozó illetékesek közül senki sem emlékezett rá, hogy a mindenkori amerikai védelmi miniszter valaha is ennyi tábornokot, admirálist hívott volna össze. Több tisztviselő biztonsági aggályainak adott hangot amiatt, hogy egyszerre ennyi magas rangú tiszt lesz egy helyen.

A Pentagon szóvivője közölte, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter a jövő hét elején fontos ügyben egyeztet magas rangú katonai vezetőkkel, de részleteket nem árult el. A világ minden tájáról több száz amerikai tábornokot és admirálist rendeltek a keddi, virginiai találkozóra – írja a vg.hu a The Washington Post beszámolója alapján.

Az amerikai lap szerint nem szokványos, hogy ilyen sok magas rangú katonai vezetőt összehívnak, és mivel nem ismert a rendkívüli értekezlet témája, sokan találgatásokba kezdtek, egyes körökben zavart és riadalmat keltett a hír. A Pentagon ugyanakkor csak a találkozó tényét és időpontját erősítette meg, arra nem tért ki, hogy milyen pozíciókat betöltő katonai vezetők jelennek meg Virginiában.

Többen biztonsági kockázatot is látnak abban, hogy egyszerre ennyi tábornok, admirális lesz egy jól ismert helyszínen. Egy kongresszusi forrás úgy fogalmazott, ilyen találkozó összehívása abban az esetben indokolt, ha

egy új hadműveletet tárgyalnak meg vagy valamilyen átalakítás van tervben a parancsnoki struktúrát illetően.

Az amerikai lapnak nyilatkozó illetékesek közül senki sem emlékezett rá, hogy a mindenkori amerikai védelmi miniszter valaha is ennyi tábornokot, admirálist hívott volna össze.

Olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint a minisztériumban lesznek személyi változások, egyesek úgy vélik, akár több elbocsátás is lehet. Pete Hegseth májusban elrendelte, hogy 20 százalékkal csökkentsék a legmagasabb rendfokozatú katonai vezetők számát az USA-ban. Donald Trump pedig nemrég bejelentette, hogy az amerikai védelmi minisztériumot hadügyminisztériumra nevezi át a kormányzat, így nem lehet kizárni, hogy az ezzel kapcsolatos teendők, átalakítások lesznek a keddi találkozó fő témái.

Az sem derült ki az eddigi közleményekből, hogy Donald Trump elnök vagy J.D. Vance alelnök ott lesz-e a találkozón. Körülbelül 800 tábornok és admirális szolgál az Egyesült Államokban, valamint több tucat más országban. A The Washington Post értesülése szerint Pete Hegseth parancsa minden dandártábornoki vagy annál magasabb rangú tisztre vonatkozik.

Egy olyan személy, aki látta a parancsot, azt nyilatkozta a lapnak, hogy a 0-tól 7-ig, illetve a 0-tól 10-ig terjedő besorolások a hadsereg összes tábornokára, admirálisára vonatkoznak a maguk pozíciója szerint. Minden parancsnok a rangidős tanácsadójával és néhány alacsonyabb rangú katonai segédtisztjével utazik az ilyen egyeztetésekre, így a keddi csúcstalálkozón egyes becslések szerint több mint ezer fő vehet majd részt.

