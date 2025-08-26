ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Nyitókép: Wikimedia Commons / Nadina (CC BY-SA 3.0)

Leleplezték a barlangi horrort

Infostart

Megoldották a cseppkőbe ragadt koponya rejtélyét - szenzációs hír Görögországból.

Egy friss tanulmány alapján sem a Homo sapienshez, sem a neandervölgyi emberhez nem köthető az az ősi koponya, amelyet egy görögországi barlangban, egy cseppkőbe ágyazódva találtak meg – írja a Live Science alapján a 24.hu.

A szakértők arra jutottak, hogy a lelet nagyjából 300 ezer éves.

A koponyát állítólag 1960-ban fedezték fel a Petralonai-barlang falához tapadva. A kutatók azóta vitáznak pontos besorolásáról. Christophe Falguères, a Perpignani Egyetem munkatársa és kollégái most a koponyából kiálló kalcitot datálták, az adatok szerint az anyag legalább 277 ezer éves. Azt nem tudni, hogy a kövület pontosan mennyi ideig volt a helyszínen, mielőtt kalcit rakódott rá, de a feltételezések szerint a folyamat nem tartott sokáig.

A koponya korát eddig 170–300 ezer év közé becsülték. Az új adatok alátámasztják azt a gyanút, hogy a petralonai személy ugyan a neandervölgyiek Európájában élt, de egy másik faj, a Homo heidelbergensis tagja volt.

A koponya méretei és robusztussága alapján feltételezhetően egy férfitől maradt hátra. Stringer szerint a fogak közepesen kopottak, ami azt jelzi, hogy a példány egy fiatal felnőtt lehetett.

A kövület felfedezésének körülményeiről sajnos kevés információ áll rendelkezésre, ám a bizonyítékok azt sugallják, hogy kalcitlerakódások rögzítették a falhoz – ugyanolyanok, mint amilyenek jelenleg is kiállnak belőle. Az anyagot uránfókuszú radiometrikus kormeghatározással vizsgálták meg, ez alapján a réteg minimum 277 ezer éves.

Mínuszban zártak a tőzsdék a tengerentúlon

A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok

A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok

Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben.

Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said it was a "tragic mishap" and promised a "thorough investigation".

