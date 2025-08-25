Az életébe került, hogy segíteni akart egy szarvason

Szombat reggel a besztercebányai légimentőket egy súlyos sérüléseket szenvedett férfihez riasztották a Nagykürtösi járásban található Alsósztregovára – közölte a parameter.sk.

A sérült egy családi ház közelében lévő kerítésbe szorult szarvast próbált kiszabadítani, miközben balszerencsés sérülést szenvedett. Ahogy az Air-Transport Europe (ATE) légimentő szolgálat a közösségi oldalán beszámolt róla, a férfi meghalt.

A segítőkész ember szerencsétlenül mozgatta meg a szarvast, amik közben megsérült a lába egyik fő artériája, ami erős vérzést, majd később keringésleállást okozott – közölték a mentők. A légimentők munkatársai, amint megérkeztek, azonnal csatlakoztak az újraélesztéshez, amelyet a földi mentők már megkezdtek. „Az összes résztvevő maximális erőfeszítése ellenére nem sikerült helyreállítani a férfi alapvető életfunkcióit. Sajnos belehalt sérüléseibe” – tették hozzá.

(Nyitóképünk illusztráció)