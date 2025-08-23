ARÉNA
Nyitókép: cars.mclaren.com

Luxus sportkocsit nyert a nagymama, és rögtön száguldozott is vele

Infostart

Egy 62 éves angol nagyi olcsó sorsjeggyel nyerte a McLaren Spider szuper sportkocsit – aztán száguldozott vele egy kicsit, majd hozott egy súlyos döntést.

A 62 éves ascoti nagymama, Rebecca Francis 10 fontért (4500 Ft) vásárolta azt a sorsjegyet, amiért végül megnyerte az Omaze sorsolásának egyik főnyereményét: egy vadonatúj, 250 ezer font (115 millió forint) értékű McLaren Artura Spider szuperautót – vette észre a Blikk a The Reading Chronicle cikkét.

Rebecca, a fiatalos nagyi egyébként imádja a száguldozást, sőt, nagy Forma–1 rajongó. Ezért rögtön be is ült, és száguldozott egy kicsit a szuperjárgánnyal. „Két másodperc alatt sikoltoztam a sebességtől – hihetetlen élmény volt” – nyilatkozta utána.

Bár imádja, mégis eladja a kocsit

Rebecca minden rajongása ellenére mégis eladja a szuperautót, mert mint mondja, a pénz megváltoztatja az életét, és igazi anyagi biztonságot nyújtana a számára és a családja számára is. „Segíthetek a gyerekeimnek, kényeztethetem az unokáimat, és kényelmesebb nyugdíjas éveket élhetek. Az autó eladása adja meg nekem a teljes szabadságot” – mondta.

Nemrég született meg a száguldozó nagyi második unokája, ezért a szuperautóból származó pénzt arra fordítja, hogy családjával utazhasson, például Kanadába, ahol fia és egyik unokája él.

(Nyitóképünk illusztráció)

