Számos külügyminiszter közös közleményben bírálta a ciszjordániai telepépítést

A szerdán elfogadott terv "elfogadhatatlan" és "sérti a nemzetközi jogot" - áll a közleményben, amelyet mások mellett Nagy-Britannia, Franciaország, Kanada, Spanyolország, Olaszország külügyminisztere, valamint Kaja Kallas, az Európai Unió diplomáciájának vezetője is aláírt.

"Elítéljük ezt a döntést, és a lehető leghatározottabban felszólítunk arra, hogy haladéktalanul vonják vissza" - olvasható a közleményben.

Az intézkedések "veszélybe sodorják a Közel-Kelet biztonságának és jólétének megteremtésére irányuló közös akaratunkat" - fogalmaztak az aláírók.

A miniszterek felszólították az izraeli kormányt, hogy "vessen véget a telepek építésének és a Palesztin Nemzeti Hatóságot sújtó pénzügyi korlátozásoknak".