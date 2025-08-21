ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
Az izraeli katonai műveletek elől menekülnek palesztinok a ciszjordániai Túl-Karm mellett lévő Núr Sámsz menekülttáborban 2025. május 29-én. Az izraeli hadsereg március 18-án kezdte újra offenzíváját a Gázai övezetben, véget vetve a két hónapig tartó tűzszünetnek. A Wafa palesztin hírügynökség szerint az izraeli hadművelet során lakóházak tucatjait rombolták le Túl-Karmban és környékén.
Nyitókép: MTI/EPA/Alaa Badarneh

Számos külügyminiszter közös közleményben bírálta a ciszjordániai telepépítést

Infostart / MTI

Közös közleményben szólalt fel csütörtökön huszonegy ország külügyminisztere a palesztin ellenőrzésű Ciszjordániában építendő új izraeli telepekről szóló terv ellen.

A szerdán elfogadott terv "elfogadhatatlan" és "sérti a nemzetközi jogot" - áll a közleményben, amelyet mások mellett Nagy-Britannia, Franciaország, Kanada, Spanyolország, Olaszország külügyminisztere, valamint Kaja Kallas, az Európai Unió diplomáciájának vezetője is aláírt.

"Elítéljük ezt a döntést, és a lehető leghatározottabban felszólítunk arra, hogy haladéktalanul vonják vissza" - olvasható a közleményben.

Az intézkedések "veszélybe sodorják a Közel-Kelet biztonságának és jólétének megteremtésére irányuló közös akaratunkat" - fogalmaztak az aláírók.

A miniszterek felszólították az izraeli kormányt, hogy "vessen véget a telepek építésének és a Palesztin Nemzeti Hatóságot sújtó pénzügyi korlátozásoknak".

Kezdőlap    Külföld    Számos külügyminiszter közös közleményben bírálta a ciszjordániai telepépítést

izrael

ciszjordánia

telep

