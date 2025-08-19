ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
American soldier in headquarter control center
Nyitókép: Milan_Jovic/Getty Images

Megvan az első védvonal Ukrajna számára

Infostart

Üdvözöljük, hogy három és fél évi háború után a diplomáciai aktivitás felgyorsult, és egyre nagyobb lendületet kap a biztonsági garanciák kialakítása Ukrajna számára - jelentette ki kedden az Európai Tanács elnöke, miután online tanácskozást tartottak az uniós tagállamok vezetői, hogy megvitassák az előző napi washingtoni tárgyalásokat.

António Costa szerint eljött az idő, hogy felgyorsítsák a gyakorlati munkát, és létrehozzanak Ukrajna számára a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciát az Egyesült Államok folyamatos részvételével. "Az ukrán fegyveres erők lesznek az első védelmi vonal, ezért fokoznunk kell katonai támogatásukat. Az Európai Unió már most is a legnagyobb katonai és gazdasági támogató, és vizsgáljuk, hogy miként tudunk még többet nyújtani" - fogalmazott.

Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta: Ukrajna és Európa biztonsága forog kockán, és az európai vezetők továbbra is egységesek Ukrajna támogatásában és egy igazságos és tartós béke elérése érdekében.

Felhívta a figyelmet: első lépésként Oroszországnak azonnal le kell állítania támadásait. "Legfőbb prioritásunk az öldöklés megállítása. Hogy tűzszünetnek vagy fegyverszünetnek nevezzük, másodlagos. A lényeg, hogy fenntartsuk a nyomást szankciókkal, ha Oroszország nem hajlandó lépni. Erősebb, következetes nyomásra van szükség, mint valaha" - hangsúlyozta.

Costa szerint Ukrajna jövője nemcsak a biztonsági garanciákról és egy esetleges békemegállapodásról szól, hanem az EU-hoz történő csatlakozásának folyamatáról is, ezért haladni kell a bővítési úton. Mint mondta, új helyzettel és valósággal áll szemben az EU, amelyben szoros együttműködésre van szükség az Egyesült Államokkal. "Az, hogy az USA elkötelezte magát a biztonsági garanciákban való részvétel mellett az európaiakkal és más hasonló gondolkodású országokkal közösen, nagyon fontos és üdvözlendő lépés" - tette hozzá.

"Az EU is elvégzi a maga részét. Nem titkolom, hogy nehéz út áll előttünk, de

biztató volt továbbra is látni azt az egységet és elszántságot a tanácskozáson, amelyre a háború kezdete óta folyamatosan támaszkodhatunk.

Kiálltunk Ukrajna mellett, amikor Oroszország megindította brutális agresszióját. Kiállunk mellettük a békefolyamat során, és mellettük leszünk az EU-csatlakozási folyamat teljes ideje alatt - zárta nyilatkozatát António Costa.

Kaja Kallas kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az X-en közzétett keddi bejegyzésében azt írta: "Érezhető volt az egység az uniós vezetők között a keddi virtuális csúcstalálkozón". Hangsúlyozta: mindenki elkötelezett egy olyan tartós béke mellett, amely Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit védi.

Bejelentette, hogy az EU továbbra is Oroszország hadigépezetét fogja célba venni, a Moszkva elleni következő szankciós csomag pedig várhatóan a jövő hónapra elkészül.

ukrajna

európai unió

biztonság

béke

garancia

antónio costa

