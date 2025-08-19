Este nem lehet chipset venni, mert zavarja a környék lakóit

Új szabályokat vezettek be Münchenben: a kései nyitvatartású boltok este nyolc óra után nem árusíthatnak chipset, este tíz után pedig üveges sört – írja a hvg.hu a német Stern című lap cikke alapján. A tilalom oka, hogy a környék lakói panaszkodtak a folyamatos esti zajongásra, szemetelésre és mindenféle egyéb zavaró viselkedésre, amit az alkoholfogyasztás okoz.

Eközben a tilalom félig-meddig fölöslegesnek tűnik, hiszen a Lajos–Miksa Egyetem (Ludwig-Maximilians-Universität) környéke kedvelt bulinegyednek számít, teli van kocsmákkal, bárokkal, éttermekkel és persze mulatozó diákokkal.

A kisboltok eladói persze most panaszkodnak, hiszen eddig igazán este indult be nálunk a forgalom, amikor a többi üzlet bezárt, az egyetemisták viszont éppen úton voltak egyik kocsmából a másikba...

Bajorországban a jogszabályok szerint este nyolckor be kell zárni az üzleteket, kivéve, amelyek egyben kocsmaként is üzemelnek, és palackozott sört, alkoholmentes italokat, dohányárut és édességeket is árusíthatnak. A választék azonban korlátozott, és ennek nem része a chips.

.