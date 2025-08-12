"Megbíztam a kormányt, hogy a katonai parancsnoksággal közösen vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egyszerűsítsék az államhatár átlépését a fiatal ukránok számára. Jelenleg 18 éves (felső) korhatár van érvényben (a szabad kiutazásra). Javaslom, hogy emeljék ezt a korhatárt 22 évre" - közölte Zelenszkij egy ifjúsági fórum résztvevőivel tartott találkozóján.

Az elnököt az Ukrajinszka Pravda hírportál idézte a Mi Ukrajina televíziós csatorna közvetítése alapján.

"Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív és helyes kezdeményezés, amely sok fiatal ukránnak segít megőrizni kapcsolatait Ukrajnával, és elsősorban Ukrajnában megvalósítani tanulmányi terveiket" - tette hozzá.

A korhatár módosítása ugyanakkor végső soron az ukrán parlament hatáskörébe tartozik.

Az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnában a hadiállapot kihirdetése óta a 18-60 éves, hadköteles korú férfiaknak csak kivételes esetekben engedélyezik, hogy elhagyják az ország területét.

A háború kirobbanása nyomán

számos kiskorú ukrán hagyta el hazáját, de időközben betöltötték a 18. életévüket és a kiutazási korlátozásoktól tartva nem tértek vissza Ukrajnába.

A kijevi parlamentben jelenleg már viták folynak a 18-tól 24-ig terjedő korcsoport számára a kiutazási könnyítésekről. Jelenleg csak a 25. életévtől mozgósítanak embereket az ukrán hadseregbe.