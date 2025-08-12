Súlyosbodik a helyzet a franciáknál, már az ország háromnegyedében van riasztás

A délnyugati régiókat múlt vasárnap elérő hőhullám keddre északra és keletre is átterjedt, és immáron az ország háromnegyedében van riasztás – közölte a meteorológiai intézet. A Météo-France előrejelzése szerint a hőmérséklet a párizsi régióban kedden meghaladja a 36 Celsius fokot, a közép-franciaországi Lyonban és környékén pedig a 40 fokot, amely jóval az ilyenkor megszokott átlag felett van.

A Météo-France szerint csak az északnyugati régió egy kis részén, Bretagne-ban és a La Manche csatorna partvidékén nincs fullasztó kánikula.

A közép-franciaországi Rhone megyében a hatóságok déltől este 10 óráig felfüggesztették a kültéri munkákat, és az esti órákig betiltottak minden nyilvános rendezvényt a szabadban vagy nem légkondicionált épületekben.

Hétfőn több délnyugati meteorológiai állomás is abszolút hőmérsékleti rekordokat regisztrált, köztük Bordeaux-ban (41,6 Celsius fok) és Angouleme-ben (42,1 Celsius fok).

Mivel a hőhullám várhatóan még több napig tart, az állam felkészült annak egészségi hatásaira, és a kórházak készen állnak a helyzet kezelésére – mondta hétfőn Catherine Vautrin egészségügyi miniszter.

Idén nyáron ez a második hőhullám Franciaországban, a június 19. és július 4. közötti első időszak után. A Météo-France szerint ez az 1947 óta regisztrált 51. hőhullám az országban.