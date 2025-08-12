Komoly katonai tesztelésbe kezd Oroszország és Fehéroroszország

A gyakorlatok célja Oroszország és Fehéroroszország katonai képességeinek tesztelése, valamint a két állam katonai biztonságának és az esetleges agresszió visszaszorítására való felkészültségének szavatolása – idézte a tárca Valerij Revenka vezérőrnagy szavait.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető a múlt héten azt mondta, hogy a Lengyelországban és a balti államokban mutatkozó biztonsági aggályok miatt úgy döntött, a közös katonai gyakorlatok helyszínét Fehéroroszország nyugati, az Európai Unióval és az említett országok közös határaitól távolabbra, máshová helyezi át.

Lukasenka egyben „teljes képtelenségnek” nevezte azt az elképzelést, hogy Fehéroroszország a gyakorlatokat felhasználná a három balti ország és Lengyelország megtámadására.

Revenka, hivatkozva a NATO közelgő, legalább 34 ezer katonát felvonultató közös gyakorlataira Lengyelországban, úgy vélekedett, hogy a fehérorosz–orosz gyakorlatokat „a szomszédos NATO-országoknak ürügyként szolgál a militarizációhoz”.

Azt is kijelentette, hogy a fehérorosz fél kategorikusan ellenzi a folyamatos, nagyszabású militarizációt Európában, amely az erőviszonyok egyensúlyának megbontásához vezet.

Emellett kiemelte, hogy Minszk külföldi megfigyelőket hívott meg a Nyugat-2025 fedőnevű hadgyakorlatra. „A regionális biztonság fenntartása, valamint a bizalom és a jószomszédi kapcsolatok helyreállítása érdekében a Fehérorosz Köztársaság maximális nyitottságot és átláthatóságot biztosít a végrehajtandó katonai tevékenységek tekintetében. Ezzel kapcsolatban, a Bécsi Dokumentumban foglalt, a bizalom és a biztonság megerősítésére irányuló intézkedésekre vonatkozó követelmények alapján, még 2024-ben értesítették az EBESZ tagállamait, hogy a Fehérorosz Köztársaság és az Oroszországi Föderáció fegyveres erői közös stratégiai hadgyakorlatot tartanak Nyugat-2025 fedőnéven az idén szeptemberben” – magyarázta.

Revenka szerint július 31-én a fehérorosz fél részletes információkat adott át a hadgyakorlatról, és meghívta az 1992-es Bécsi Dokumentumban részes valamennyi állam képviselőit, hogy megfigyelőként legyenek jelen a manővereken.

(Címlapképünk illusztráció.)