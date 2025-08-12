ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.84
usd:
340.91
bux:
103868.61
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Volka, 2017. szeptember 20.Fehérorosz katonai helikopterek a Minszktől 200 km-re délnyugatra fekvő Volka település közelében a Zapad (Nyugat) 2017 elnevezésű orosz-fehérorosz hadgyakorlaton 2017. szeptember 19-én. A szeptember 14. és 20. megrendezett, védelmi és terrorelhárító hadgyakorlaton 12 700 katona és 680 harcjármű, 70 repülőgép és 10 hajó vesz részt, Fehéroroszországban és Oroszország három régiójában. (MTI/EPApool/Szergej Gric)
Nyitókép: MTI/EPApool/Szergej Gric

Komoly katonai tesztelésbe kezd Oroszország és Fehéroroszország

Infostart / MTI

Az orosz és a fehérorosz hadsereg szeptember 12. és 16. között közös hadgyakorlatokat tart Fehéroroszországban – közölte kedden a fehérorosz védelmi minisztérium.

A gyakorlatok célja Oroszország és Fehéroroszország katonai képességeinek tesztelése, valamint a két állam katonai biztonságának és az esetleges agresszió visszaszorítására való felkészültségének szavatolása – idézte a tárca Valerij Revenka vezérőrnagy szavait.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető a múlt héten azt mondta, hogy a Lengyelországban és a balti államokban mutatkozó biztonsági aggályok miatt úgy döntött, a közös katonai gyakorlatok helyszínét Fehéroroszország nyugati, az Európai Unióval és az említett országok közös határaitól távolabbra, máshová helyezi át.

Lukasenka egyben „teljes képtelenségnek” nevezte azt az elképzelést, hogy Fehéroroszország a gyakorlatokat felhasználná a három balti ország és Lengyelország megtámadására.

Revenka, hivatkozva a NATO közelgő, legalább 34 ezer katonát felvonultató közös gyakorlataira Lengyelországban, úgy vélekedett, hogy a fehérorosz–orosz gyakorlatokat „a szomszédos NATO-országoknak ürügyként szolgál a militarizációhoz”.

Azt is kijelentette, hogy a fehérorosz fél kategorikusan ellenzi a folyamatos, nagyszabású militarizációt Európában, amely az erőviszonyok egyensúlyának megbontásához vezet.

Emellett kiemelte, hogy Minszk külföldi megfigyelőket hívott meg a Nyugat-2025 fedőnevű hadgyakorlatra. „A regionális biztonság fenntartása, valamint a bizalom és a jószomszédi kapcsolatok helyreállítása érdekében a Fehérorosz Köztársaság maximális nyitottságot és átláthatóságot biztosít a végrehajtandó katonai tevékenységek tekintetében. Ezzel kapcsolatban, a Bécsi Dokumentumban foglalt, a bizalom és a biztonság megerősítésére irányuló intézkedésekre vonatkozó követelmények alapján, még 2024-ben értesítették az EBESZ tagállamait, hogy a Fehérorosz Köztársaság és az Oroszországi Föderáció fegyveres erői közös stratégiai hadgyakorlatot tartanak Nyugat-2025 fedőnéven az idén szeptemberben” – magyarázta.

Revenka szerint július 31-én a fehérorosz fél részletes információkat adott át a hadgyakorlatról, és meghívta az 1992-es Bécsi Dokumentumban részes valamennyi állam képviselőit, hogy megfigyelőként legyenek jelen a manővereken.

(Címlapképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Komoly katonai tesztelésbe kezd Oroszország és Fehéroroszország

oroszország

aljakszandr lukasenka

hadgyakorlat

fehéroroszország

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor megindokolta, miért nem írta alá az uniós Ukrajna-nyilatkozatot

Orbán Viktor megindokolta, miért nem írta alá az uniós Ukrajna-nyilatkozatot

Az Európai Unió 27 tagállama közül egyedül Magyarország nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz, amely kimondja, hogy Ukrajnának joga van maga meghatározni a jövőjét.
 

Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

NATO-főtitkár: Kijevnek valószínűleg területekről kell lemondania

Komoly katonai tesztelésbe kezd Oroszország és Fehéroroszország

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Borzasztó hír érkezett Németországból

Borzasztó hír érkezett Németországból

Elemzők által vártnál is jelentősebben romlott a ZEW gazdaságkutató intézet németországi gazdasági hangulatindexe az intézet honlapján kedden közölt adatok alapján. A ZEW hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatindexe 34,7 pontra esett a júliusi 52,7 pontról, a romlás nagyobb volt a várt 39,5 pontnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan megnyílik Budapest vadiúj szabadstrandja: ide özönlenek majd a magyarok

Hamarosan megnyílik Budapest vadiúj szabadstrandja: ide özönlenek majd a magyarok

A megnyitót augusztus 12-re tervezik, de a strand üzemkezdése a délelőtti vízirendészeti szemle eredményétől függ.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

More than 50,000 North Koreans will be sent to work in Russia, as Moscow's war in Ukraine drains labour pools.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 12:05
Brutális küzdelem az erős szélben, 14 tűzoltó repülőt vetettek be
2025. augusztus 12. 11:02
Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés
×
×
×
×