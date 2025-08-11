Észak-Korea fenyegetve érzi magát, megtorlást helyezett kilátásba

Észak-Korea védelmi minisztere, No Kvangcsol kijelentette, hogy hadseregük küldetése a nemzetbiztonság védelme a Dél-Korea és az Egyesült Államok által tervezett 11 napos nagyszabású hadgyakorlatokkal szemben, amelyek szerinte valós és veszélyes fenyegetést jelentenek.

„A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) fegyveres erői alapos és határozott ellenintézkedésekkel fognak reagálni az Egyesült Államok és Dél-Korea hadgyakorlataira, és szigorúan gyakorolni fogják szuverén jogukat” – hangoztatta a védelmi tárca vezetője a KCNA állami hírügynökség által kiadott nyilatkozatában.

A tárcavezető azt mondta: a fenyegetés elleni védekezés ürügyén rendezett hadgyakorlat további bizonyíték a két ország konfrontációs szándékára, amely fokozza az ellenségeskedést és tovább destabilizálja a régió biztonságát.

Észak-Korea rendszeresen elítéli a Dél-Korea és az Egyesült Államok által rendezett katonai hadgyakorlatokat, és néhány korábbi gyakorlatot a koreai félszigeten zajló nukleáris háború „próbájának” nevezett, miközben Phenjan számos rakétakísérletet és éles lőgyakorlatot hajtott végre.

Dél-Korea és az Egyesült Államok a múlt héten jelentette be, hogy augusztus 18-án kezdődik az éves hadgyakorlat, amelynek célja a parancsnokság irányításának és a csapatok mozgósításának tesztelése az észak-koreai nukleáris háború fenyegetésének fokozódására reagáló, továbbfejlesztett biztonsági stratégia keretében.

A szövetségesek azonban azt is közölték, hogy a hadgyakorlat jelentős részét elhalasztják, és azt a jövő hónapban külön-külön hajtják végre, tekintettel az időjárási körülményekre.