ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.72
usd:
340.96
bux:
104110.67
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A KCNA észak-koreai állami hírügynökség által közreadott képen Kim Dzsong Un elsőszámú észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára beszél a párt központi bizottság ülésének negyedik napján Phenjanban 2021. június 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Észak-Korea fenyegetve érzi magát, megtorlást helyezett kilátásba

Infostart / MTI

Észak-Korea hétfőn „közvetlen katonai provokációnak” minősítette a dél-koreai és az amerikai hadsereg által tervezett nagyszabású közös hadgyakorlatot, és megtorlást helyezett kilátásba.

Észak-Korea védelmi minisztere, No Kvangcsol kijelentette, hogy hadseregük küldetése a nemzetbiztonság védelme a Dél-Korea és az Egyesült Államok által tervezett 11 napos nagyszabású hadgyakorlatokkal szemben, amelyek szerinte valós és veszélyes fenyegetést jelentenek.

„A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) fegyveres erői alapos és határozott ellenintézkedésekkel fognak reagálni az Egyesült Államok és Dél-Korea hadgyakorlataira, és szigorúan gyakorolni fogják szuverén jogukat” – hangoztatta a védelmi tárca vezetője a KCNA állami hírügynökség által kiadott nyilatkozatában.

A tárcavezető azt mondta: a fenyegetés elleni védekezés ürügyén rendezett hadgyakorlat további bizonyíték a két ország konfrontációs szándékára, amely fokozza az ellenségeskedést és tovább destabilizálja a régió biztonságát.

Észak-Korea rendszeresen elítéli a Dél-Korea és az Egyesült Államok által rendezett katonai hadgyakorlatokat, és néhány korábbi gyakorlatot a koreai félszigeten zajló nukleáris háború „próbájának” nevezett, miközben Phenjan számos rakétakísérletet és éles lőgyakorlatot hajtott végre.

Dél-Korea és az Egyesült Államok a múlt héten jelentette be, hogy augusztus 18-án kezdődik az éves hadgyakorlat, amelynek célja a parancsnokság irányításának és a csapatok mozgósításának tesztelése az észak-koreai nukleáris háború fenyegetésének fokozódására reagáló, továbbfejlesztett biztonsági stratégia keretében.

A szövetségesek azonban azt is közölték, hogy a hadgyakorlat jelentős részét elhalasztják, és azt a jövő hónapban külön-külön hajtják végre, tekintettel az időjárási körülményekre.

Kezdőlap    Külföld    Észak-Korea fenyegetve érzi magát, megtorlást helyezett kilátásba

egyesült államok

dél-korea

észak-korea

megtorlás

hadgyakorlat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brit és amerikai mintára nemzetbiztonsági tanács alakul Németországban

Brit és amerikai mintára nemzetbiztonsági tanács alakul Németországban

Több országban, így egyebek között az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is immár régóta működik Nemzetbiztonsági Tanács. Aligha véletlen, hogy a jelenlegi nemzetközi válságok, illetve vészhelyzetek tükrében a német kormánykoalíció is ilyen testület felállításáról döntött, meghatározva annak fő feladatait is.
 

Bauer Bence: a németek sok témában úgy látják, hogy ellopják a hazájukat

Traumatizált gyermekek befogadása miatt kellett "rendet tennie" a német belügyminisztériumnak

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

2000 kilométerre a fronttól csaptak le az ukrán erők, Európa igyekszik hatni a Putyinnal találkozó Trumpra - Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Az ukrán katonai hírszerzés drónjai álltak az Ukrajnától 2000 kilométerre, az orosz Komiföldön található olajfinomító elleni vasárnapi támadás mögött az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint. A létesítmény az orosz haderő üzemanyag-ellátását segítette. Az ukrán dróntámadás egy olajtartályt vett célba, és szivárgást okozott, de megrongáltak egy benzin előállítására használt egységet is. Mindeközben az orosz haderő tegnap Zaporizzsja városát támadta két irányított légibombával, legalább 20-an megsérültek. Az akcióban egy buszpályaudvar és egy klinika is megrongálódott. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dél-Korea hadserege drámai fordulóponthoz érkezett - még mindig meg tudják védeni magukat?

Dél-Korea hadserege drámai fordulóponthoz érkezett - még mindig meg tudják védeni magukat?

Az alacsony születési ráta miatt jelentősen csökkent a dél-koreai katonai létszám, ami új nemzeti biztonsági kihívásokat jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Funerals held for five Al Jazeera journalists killed by targeted Israeli strike in Gaza

Funerals held for five Al Jazeera journalists killed by targeted Israeli strike in Gaza

Seven people were killed in the attack, the broadcaster says, with the IDF saying it targeted Anas al-Sharif because he "served as the head of a terrorist cell" in Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 14:52
Harangi Szabolcs: két héten belül nagy vulkánkitörés jöhet, ami a légiforgalomra is hat
2025. augusztus 11. 14:40
TikTokozni fog a Bundestag
×
×
×
×