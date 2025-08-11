ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.3
usd:
338.76
bux:
0
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Elaltattak három tigriskölyköt a lipcsei állatkertben - büntetőfeljelentés

Infostart / MTI

Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük - közölte a létesítmény a hétvégén.

Jörg Junhold, az állatkert igazgatója szerint az, hogy a Yushka nevű nőstény "minden látható ok nélkül abbahagyta a nevelést. Az emberek számára ugyan érzelmileg szomorú, de az állatvilágban ez a tapasztalatlan anyák viselkedési repertoárjának része". Két nap alatt a szerdán este világra jött kistigrisek kihűltek és egyre gyengébbekké váltak.

"Ezen a ponton, amikor a kölykök már nem mutatnak aktív viselkedést, és ezzel az anyaállatban sem váltanak ki ösztönzést a gondoskodásra vagy a tejtermelésre, nekünk kell vállalnunk a nehéz felelősséget, és megkímélni a kölyköket az éhhalál okozta szenvedéstől" - ismertette Andreas Bernhard állatorvos. Az állatkert tájékoztatása szerint a kölykök emberek általi felnevelése nem jöhetett szóba, mert nem tudták volna biztosítani a vadállatok fajuknak megfelelő felnevelési módját.

A PETA állatvédő szervezet bejelentette, hogy az ügyben büntetőfeljelentést tesz annak kivizsgálására, hogy jogszerű volt-e az állatok elpusztítása. Peter Höffken aktivista szerint arra törekednek, hogy megtörjék "a tenyésztés és öldöklés ördögi körét". "A tenyésztési programok azonnali leállítását követeljük, mivel a szibériai tigriseknek semmi keresnivalójuk Lipcsében" - tette hozzá.

Junhold ugyanakkor közölte, hogy az állatkert nem hagy fel a tenyésztési programmal, és megtartja a Yushka nevű nőstényt is.

Az utóbbi időben több európai állatkert is viták középpontjába került, így például a nürnbergi vadaspark is, ahol helyhiány miatt elpusztítottak 12 egészséges páviánt. A dániai Aalborg állatkertje pedig azzal a felhívással váltott ki indulatokat, hogy feleslegessé vált, kiöregedett állatokat - lovakat, csirkéket, nyulakat, tengerimalacokat - fogad adományként, hogy ragadozóinak a természetes táplálékukhoz jobban hasonlító eledelt biztosíthasson.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Elaltattak három tigriskölyköt a lipcsei állatkertben - büntetőfeljelentés

állatkert

tigris

lipcse

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább

Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább

Jönnek lényeges makroadatok a héten, de a világ mégsem ezekre figyel majd elsősorban, hanem Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára. Évek óta nem volt példa hasonlóra, ezért nem véletlenül felfokozottak a várakozások az ukrajnai háború esetleges lezárását illetően. Itthon viszonylag üres a naptár, így a magyar tőzsde és a forint irányát is elsősorban a két nagyhatalom vezetőjének találkozója határozhatja meg. Ha mégsem "szólna akkorát" a csúcs, akkor az amerikai inflációs adat megrángatja majd a piacot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?

Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?

A globális folyamatok világszinten is nehezen megfordíthatók, ezért sokan pusztán lelkiismereti kérdés miatt váltanak életmódot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bowen: Israeli settlers intensify campaign to drive out West Bank Palestinians

Bowen: Israeli settlers intensify campaign to drive out West Bank Palestinians

In the shadow of the Gaza war, violence is rising in the occupied territories as radical settlers seize land with the backing of the government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 06:00
A lengyelek nem tréfálnak – Európa legerősebb páncélos hadseregét hozzák létre
2025. augusztus 11. 04:15
Éjjel érkezett egy hidegfront, de aztán jön a pokol
×
×
×
×