Már fej-fej mellett jár a CDU/CSU és az AfD a német parlamenti pártok népszerűségi listáján

A német RTL és ntv televíziók megbízásából készült felmérés nyilvánosságra hozott adatai szerint az uniópártok, azaz a CDU és a CSU, valamint az AfD támogatottsága egyaránt 25 százalékos. Bár a többiek által gyakorlatilag kiközösített AfD immár hosszú ideje "örök második", a közelmúlt közvélemény-kutatásai szerint két-három százalékponttal mindig a konzervatívok mögött volt.

Noha a felmérés ezzel kapcsolatban indoklást nem közölt, a párt támogatottságának erősödésében elemzők szerint szerepet játszik az említett parlamenti kiközösítés általános elutasítása, valamint változatlanul a párt illegális bevándorlás elleni fellépése. Ezen kívül pedig Ukrajna támogatásának, valamint a kormánykoalíció által hosszú távra szóló hitelfelvételének elutasítása is számottevő indok.

Ami a többi parlamenti párt népszerűségét illeti,

a konzervatívok koalíciós partnere, a SPD támogatottsága a korábbi "stabil" 15 százalékról 13 százalékra olvadt, ami negatív rekordot jelent.

A Bundestag további két pártja, a Zöldek és a Baloldali párt (Die Linke) egyaránt 12-12 százalékos támogatottsággal rendelkezik. A februári választások nyomán parlamenti búcsúra ítélt, nagy hagyományokkal rendelkező liberális FDP változatlanul árnyéka "múltjának", és tartósan 3 százalékon áll.

Noha a május elején hivatalba lépett kancellár, Friedrich Merz már az első hónapokra is sok mindent ígért, eddigi munkájával a megkérdezettek 64 százaléka elégedetlen. A válaszadók mindössze 32 százaléka értékelte pozitívan eddigi teljesítményét.

Elemzők ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy a korábbi Scholz-kormány, illetve maga a volt szociáldemokrata kancellár is a 2021 decemberében történt hivatalba lépés után három hónappal nagyobb támogatottsággal rendelkezett.

Merz "bűne" vélemények szerint változatlanul az, hogy

az elmúlt hónapokban a külpolitikát részesítette előnyben a bel-, illetve a gazdaságpolitikával szemben.

Ebből fakadóan nem véletlen, hogy az említett területeken a kancellár a parlament nyári szünete után "új kezdetet" ígért, amit a kormány első lépésként a nyugdíjreform tervezetének kidolgozásával épp szerdai ülésén igyekezett előkészíteni.

Az ezzel kapcsolatos vitát jelzi ugyanakkor, hogy rendkívüli módon – tíz százalékkal – visszaesett a konzervatív Katherina Reiche gazdasági miniszter támogatottsága. A fő ok, hogy a napokban a jelenlegi 67 éves nyugdíjkorhatár 70 évre történő emelésére tett javaslatot. Ezzel szemben növekedett a szociáldemokrata Bäerbel Bas népszerűsége, aki ellenzi ezt.

A politikusok tízes népszerűségi listáját hosszú idő óta megingathatatlanul Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter vezeti.

A kancellár Friedrich Merz a hetedik helyen áll.