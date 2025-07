Pánik lett úrrá az utasokon egy Ryanair-gép fedélzetén – videó

Tizennyolc ember megsérült Palma de Mallorca nemzetközi repülőterén, amikor téves tűzriadó volt egy Ryanair-repülőgépen, és a szárnyakról ugráltak le – írja a Mirrort szemlézve a hvg.hu.

A brit lap szerint Manchesterbe induló gépen felkapcsolódtak a tűzriadót jelző fények, és többen megpróbáltak azelőtt kiszállni, hogy a repülőgép visszatért volna a terminálra. Videofelvételen is látszik, hogy több rémült utas a gép szárnyáról ugrált le az aszfaltra. A mentésirányítók szerint

A legtöbb utas biztonságosan elhagyta a gépet. A Ryanair közlése szerint a járat indulását hamis tűzriadó miatt meg kellett szakítani, az utasok felfújható csúszdákon hagyták el a gépet és visszatértek a terminálra. A gép elhagyása közben többen kisebb sérüléseket, például bokaficamot szenvedtek.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.



The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.



A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t