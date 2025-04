Brutális erdőtűzzel küzdenek Jeruzsálemnél, Izrael segítséget kért – videó

A tévécsatornákon és a közösségi médiában látható felvételek tanúsága szerint hatalmas tűz pusztít a Jeruzsálem és Tel-Aviv közötti főút mentén, és azok, akik már nem tudtak átjutni a szél által fújt lángoktól, az autóikat hátrahagyva menekülnek a lángok elől, miközben sűrű füst gomolyog a környező dombtetőkön.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök bejelentette, hogy Olaszország és Horvátország három tűzoltógépet küld a lángok eloltására. Izrael Görögországhoz, Ciprushoz és Bulgáriához is segítségért fordult – közölte az izraeli külügyminisztériumra hivatkozva a Reuters.

A helyi média arról számolt be, hogy 120 tűzoltó- és mentőközpont mozgósított több tucat egységet, illetve repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek a tüzek megfékezésére. A hadsereg kutató-mentő erői is segítik a műveleteket.

A rendőrség tájékoztatása szerint több telepet evakuáltak, és legalább 13 ember megsérült. Halálos áldozatokról eddig nem érkezett jelentés.

A tűz az elesett katonák izraeli emléknapján tört ki, ami miatt – a függetlenség napjának előestéjén – számos ünnepséget töröltek, beleértve a Jeruzsálemben tartandó fő állami eseményt is.