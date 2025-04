Nagy a baj az Ibériai-félszigeten, milliókat érint – videó

A spanyol rádiók jelentése szerint a madridi metró egy részét ki kellett üríteni az áramszünet miatt. Jelentős forgalmi dugók alakultak ki a spanyol fővárosban, mert a jelzőlámpák nem működnek. Számos repülőtér áram nélkül maradt, és a telekommunikációban is fennakadások vannak. A Red Electrica spanyol áramcég közölte, közösen dolgoznak más energiavállalatokkal azon, hogy helyreállítsák a szolgáltatást.

"Szélesebb európai problémáról van szó" - közölte az E-redes spanyolországi áramszolgáltató cég, amelynek székhelyére

Portugáliában a hatóságok szintén arról számoltak be, hogy országos szintű áramkimaradással küzdenek. A rendőrség tájékoztatása szerint a forgalmi jelzőlámpák nem működnek szerte az országban, nem közlekednek a vonatok, és lezárták a lisszaboni és a portói metrót.

⚡ MASSIVE BLACKOUT IN EUROPE



Residents in Spain, Portugal, France, and Belgium report major outages.

Airports and subways shut down, communication networks hit.

Madrid's Barajas Airport is out of service, El Mundo reports.

No official cause confirmed yet. Chaos unfolds. pic.twitter.com/vZyJOjhEwj