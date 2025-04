Kigyulladt és leomlott egy többsávos híd Pekingben

A Csaopaj folyó Cajhung hídja rongálódott meg, miután helyi idő szerint reggel 7 óra után kigyulladt a tartószerkezete, majd ezután a híd egy része összeomlott.

A blaze broke out on Chaobai River Bridge in #Beijing's Shunyi District this morning. Parts of the structure were damaged, and the bridge has been closed in both directions for safety. No casualties reported. pic.twitter.com/EgVTTmkiHE